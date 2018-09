Washington - Americký ministr zahraničí Mike Pompeo ostře kritizoval svého předchůdce v úřadu Johna Kerryho za neoficiální schůzky s íránskými představiteli. Kerryho setkání s íránským šéfem diplomacie Mohammadem Džavádem Zarífem označil Pompeo za "nepatřičná a neslýchaná". Podle Pompea Kerry tímto způsobem "aktivně maří" politiku americké vlády vůči Íránu.

Americký prezident Donald Trump v květnu odstoupil od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015, na jejímž základě se Teherán zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za zrušení s ním spojených sankcí. V srpnu na základě amerického odstoupení od dohody Washington proti Íránu zavedl sankce nové a další vlna amerických protiíránských restrikcí se očekává v listopadu.

Jadernou dohodu dojednával Kerry za vlády Baracka Obamy právě se šéfem íránské diplomacie Zarífem. V rozhovoru se stanicí Fox News Kerry uvedl, že se se Zarífem stýkal i po odchodu z funkce. Od konce svého mandátu v lednu 2017 jsem se se Zarífem "třikrát či čtyřikrát" setkal, prohlásil. Obvinil také Trumpovu vládu, že se snaží prosadit změnu režimu v Íránu.

"To, co udělal John Kerry, je nepatřičné a neslýchané... Neměl se takového chování dopustit. Je to v nesouladu se zahraniční politikou USA určovanou prezidentem," zdůraznil Pompeo.

"Bývalý ministr zahraničí byl v kontaktu s největším sponzorem terorismu a podle vlastních slov... s ním mluvil. To v amerických dějinách nemá obdoby," dodal.

Pompeova silně kritická slova zazněla den poté, co šéf Bílého domu Trump obvinil exministra zahraničí Kerryho z "nelegálních" schůzek s Íránci. "John Kerry se nelegálně stýkal s velmi nepřátelským íránským režimem, což může sloužit jen k maření naší skvělé práce a je to ke škodě amerického lidu. Řekl jim, aby Trumpovu vládu přečkali!" napsal šéf Bílého domu na twitteru.

Trumpova vláda uplatňuje tvrdý postoj vůči Teheránu, který obviňuje z rozšiřování íránského vlivu na Blízkém východě, například podporou syrského prezidenta Bašára Asada či šíitských povstalců v Jemenu.

Na nejnovější kritiky z Trumpových a Pompeových úst Kerry odpověděl ve svém tweetu vydaném krátce po Pompeově prohlášení. "Pane prezidente, měl byste si dělat větší starosti se schůzkou Paula Manaforta s Robertem Muellerem než s mými schůzkami s Íránem," uvedl.

Poukázal přitom na to, že bývalý šéf Trumpova volebního štábu Manafort se v pátek u soudu přiznal k trestným činům spiknutí proti USA a spiknutí za účelem maření spravedlnosti. Učinil tak na základě dohody se zvláštním vyšetřovatelem Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Robertem Muellerem, který se zabývá vlivem Ruska na prezidentské volby v roce 2016. Zároveň se zavázal, že bude s Muellerem při vyšetřování spolupracovat.