Šéf agentury pro energii: Globální energetická krize se ještě může prohloubit

Sydney - Globální energetická krize provázená prudkým nárůstem cen elektřiny a paliv se ještě může prohloubit. Na energetickém fóru v Sydney to dnes řekl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Krize by podle něj mohla urychlit přechod k čistší energii, do té doby však bude Evropa i další regiony čelit potížím při zabezpečování dodávek ropy a plynu.

"Svět nikdy nezažil tak velkou energetickou krizi z hlediska její hloubky a složitosti," řekl Birol podle agentury Bloomberg. "Možná jsme ještě neviděli její nejhorší část," dodal.

Mezinárodní agentura pro energii je mezivládní organizací, která vznikla v roce 1974 v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). K jejímu vzniku přispěla tehdejší ropná krize, organizace funguje zejména jako poradce členských zemí OECD v otázkách energetiky.

"Nadcházející zima bude v Evropě velmi obtížná," varoval Birol. "Mohlo by to mít vážné důsledky pro světovou ekonomiku," dodal. Evropa se nyní potýká s poklesem dodávek zemního plynu z Ruska. Situace kolem těchto dodávek se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu.

Americká ministryně energetiky Jennifer Granholmová na fóru v Sydney uvedla, že dopady války na Ukrajině na globální energetický sektor zdůrazňují potřebu snížit závislost na fosilních palivech. "Globální přechod k čisté energii by mohl být tím největším mírovým plánem," prohlásila.

Granholmová také varovala, aby země v rámci přechodu k čisté energii nenahrazovaly energetickou závislost na Rusku závislostí na jiném dominantním dodavateli. Poukázala v této souvislosti na Čínu, která má silnou pozici v oblasti zařízení pro výrobu solární energie a která je klíčovým výrobcem větrných turbín.