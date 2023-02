Šéf administrativní sekce KPR Novák nabídne rezignaci, na Hradě chce zůstat

Praha - Ředitel administrativní sekce prezidentské kanceláře Jan Novák nabídne novému vedení Pražského hradu svou rezignaci na tuto funkci. V samotné kanceláři chce zůstat. Pokračovat plánuje i ve vedení Správy Pražského hradu, na kterou vyhrál nedávno výběrové řízení, řekl dnes ČTK. Potvrdil tak informace Hospodářských novin. Podle DeníkuN v hradní kanceláři podali na konci ledna výpověď hradní protokolář Vladimír Kruliš a ředitel prezidentova sekretariátu Jaroslav Hlinovský.

"S novým vedením je přirozené, že člověk nabídne rezignaci na funkci. To neznamená odchod z kanceláře prezidenta, místo zde jsem si odpracoval," řekl dnes ČTK Novák, který v prezidentské kanceláři pracoval v době všech tří českých prezidentů.

Zvolený prezident Petr Pavel si chce s sebou na Pražský hrad přivést svůj tým. Kancléřkou se stane Jana Vohralíková, která nahradí dosavadního vedoucího hradní kanceláře Vratislava Mynáře. Do čela poradců se postaví Tomáš Richter, vojenskou kancelář povede Radek Hasala. Osobního tajemníka Pavlovi v době kampaně dělal Radko Hokovský, který by v podobné pozici měl působit i na Hradě.

Nahradit by tak mohl Hlinovského, který vede sekretariát prezidenta Miloše Zemana. Podle DeníkuN již Hlinovský podal výpověď, stejně jako Kruliš. "Nastupující prezident republiky má právo vybrat si svůj tým, tuto pozici chce obsadit sám, považuji tedy tento přístup za samozřejmý," sdělil serveru šéf protokolu Kruliš, který by mohl podle spekulací odejít do České národní banky na pozici vedoucího kanceláře.

Mluvčí zvoleného prezidenta Markéta Řeháková dnes řekla CNN Prima NEWS, že počítá se změnou struktury hradního odboru komunikace, aby odpovídala stylu Petra Pavla. "Současná struktura je velmi konzervativní, absolutně postrádá audiovizuální oddělení či tým, který by spravoval sociální sítě. To bude určitě jedna z mých priorit," řekla mluvčí. Na Hradě by chtěla spolupracovat s některým z youtuberů, který by politická témata zpřístupňoval mladým lidem.

Serveru DVTV řekla, že se ve čtvrtek setkala se současným mluvčím prezidenta Jiřím Ovčáčkem. Mimo jiné jí nabídl, že může převzít jeho twitterový účet. Řeháková zatím s Pavlem neřešila, zda by o to měli zájem. S nadsázkou poznamenala, že by se tak mohla omluvit všem, které účet v minulosti urazil.