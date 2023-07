Seemanové na MS uteklo o setinu finále kraulařské dvoustovky

Fukuoka (Japonsko) - Barboře Seemanové na plaveckém mistrovství světa v Japonsku uteklo o setinu sekundy finále závodu na 200 metrů volným způsobem. V semifinále se sice zlepšila na 1:56,50, ale skončila devátá těsně za Nizozemkou Marrit Steenbergenovou. Má alespoň splněný limit pro účast na olympijských hrách v Paříži.

Evropská šampionka z roku 2021 Seemanová plavala v semifinále ve Fukuoce výrazně rychleji než v dopolední rozplavbě, sezonní maximum si posunula o 85 setin sekundy. Na rozdíl od olympijských her v Tokiu, kde skončila šestá, si ale tentokrát finále na vrcholné světové akci nezaplave. Při návratu na šampionát v dlouhém bazénu na ni zbyla pozice první náhradnice. Z prvního místa postoupila do finále vítězka čtyřstovky Ariarne Titmusová z Austrálie (1:54,64).

Seemanová zopakovala umístění ze svého premiérového MS v korejském Kwangdžu, kde byla v roce 2019 rovněž devátá. Tehdy ji od finále dělilo 34 setin, tentokrát to byl mnohem menší odstup. "Určitě nejsem spokojená. Jela jsem si sem pro finále a deváté místo je asi to nejhorší, co člověk může mít. Takže nemám moc slova a jsem na sebe trošičku naštvaná. Jelo se mi to fakt skvěle, ale je tam ta jedna setina, tam už může být lepší cokoli," řekla Radiožurnálu Sport.

Svěřenkyně Luky Gabrila se na šampionát v dlouhém bazénu vrátila po té, co loni kvůli zdravotním problémům přišla o MS i ME. "Ten závod byl skvělý. Po dvou letech na světové úrovni po olympiádě je to takový můj návrat po roce zranění apod. Měla jsem na víc, takže jsem určitě zklamaná," svěřila se česká rekordmanka.

Jako první z českých plavců si zajistila olympijské hry v Paříži. Po Riu a Tokiu se tak může těšit na třetí účast pod pěti kruhy. "Je to pozitivní. Vracím se tam, kde jsem byla. Věděla jsem, že je to náročné, ale to, co jsem jezdila v tréninku, ukazovalo, že jsem mohla plavat ještě rychleji. Byla jsem po roce a půl nervózní. Celkově je to návrat do reality, což je fajn. Ale je to hořko-sladké, mohl to být lepší návrat do reality," posteskla si Seemanová.

Na MS ještě bude startovat na kraulařské stovce a padesátce a v závodě na 50 metrů motýlek. Tam už nemá takové ambice jako na dvoustovce. "Pokusím se tam narvat všechnu tu agresi a zlost, co mám teď, a prodat to na stovce. Padesátky už nejsou úplně moje trať. Nicméně je to sprint, tak do toho dám všechno, co mám. A pokusím se s holkami poprat o to, co mi teď vzaly," prohlásila.

Jubilejní dvacátý světový titul získala americká hvězda Katie Ledecká. Patnáctistovku vyhrála za 15:26,27 a po stříbru na čtyřstovce získala v Japonsku první zlato. Patnáctým individuálním triumfem vyrovnala legendárního krajana Michaela Phelpse. Na nejdelší trati v bazénu nenašla přemožitelku na MS od roku 2013. Dnes získala pátý titul, protože v roce 2019 nenastoupila kvůli nemoci. Druhou Italku Simonu Quadarellaovou nechala za sebou zhruba o 17 sekund, to je více než polovina bazénu.

O další americký titul se postaral Ryan Murphy na 100 metrů znak, který časem 52,22 sekundy předčil o pět setin světového rekordmana Thomase Ceccona z Itálie. Mezi znakařkami byla na stovce nejrychlejší Australanka Kaylee McKeownová díky rekordu šampionátu 57,53 sekundy. Přiblížila se na osm setin svému světovému rekordu a vyhrála těsný souboj s Američankami Regan Smithovou a Katharine Berkoffovou.