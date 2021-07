Seemanová skončila na OH na kraulařské dvoustovce šestá v českém rekordu

Tokio - Plavkyně Barbora Seemanová ozdobila první český start ve finále olympijských her po 21 letech šestým místem. V medailovém souboji na kraulařské dvoustovce opět překonala český rekord, jeho hodnotu v Tokiu posunula na 1:55,45 minuty. Jednadvacetiletá evropská šampionka se ve finále pod pěti kruhy představila jako první česká plavkyně od roku 2000, kdy byl prsař Daniel Málek v Sydney pátý na stovce i dvoustovce.

Seemanová po dohmatu nevěřila vlastním očím. "Já jsem byla nejdřív taková zmatená, nemohla jsem se tam najít na té tabuli. Koukala jsem se úplně na poslední místa. Tak jsem tam vyjela a bylo to super. Nemůžu tomu furt uvěřit. Já jsem doufala, že to bude pod 56. Nečekala jsem to, že to bude takhle pod půl," radovala se.

Druhé zato v Tokiu získala Australanka Ariarne Titmusová v novém olympijském rekordu 1:53,50. O další medaile se podělily Siobhan Haugheyová z Hongkongu a Kanaďanka Penny Oleksiaková. Naprázdno naopak vyšla obhájkyně titulu Katie Ledecká, Američanka se po stříbru na dvojnásobné trati musela tentokrát spokojit s pátým místem.

Seemanová získala skalp dvaatřicetileté Italky Federicy Pellegriniové, olympijské vítězky z Pekingu. Držitelka světového rekordu skončila při své poslední finálové účasti na OH na této trati a páté v řadě sedmá.

Čtyřiadvacetiletá Ledecká, která v Riu de Janeiru vyhrála všechny tři individuální závody volným způsobem, si vše vynahradila na nejdelší kraulařské trati. Olympijskou premiéru vytrvaleckého závodu na 1500 m suverénně ovládla a získala v Tokiu první a celkově šesté zlato pod pěti kruhy. Navíc má z Ria stříbro ze štafety na 4x100 m.

"Věděla jsem, že po dvoustovce musím rychle otočit list. Při rozplavání jsem myslela na svou rodinu. Prakticky při každém záběru jsem myslela na prarodiče. Jsou to ti nejhouževnatější lidi, co znám, hodně mi to pomohlo," řekla po finále dojatá Ledecká.

Úřadující mistr světa Kristóf Milák vyhrál suverénně finále na 200 m motýlek a při své olympijské premiéře získal v Tokiu první plavecké zlato pro Maďarsko. Jednadvacetiletý reprezentant překonal časem 1:51,25 olympijský rekord legendárního Michaela Phelpse a s velkým náskokem porazil druhého Japonce Tomorua Hondu a Itala Federica Burdissa.

I druhý polohový závod vyhrála v Tokiu domácí plavkyně Jui Ohašiová. Po čtyřstovce uspěla i na poloviční trati, na níž porazila Američanky Alex Walshovou a Kate Douglassovou.

Kraulařskou štafetu na 4x200 metrů vyhrál britský tým Tom Dean, James Guy, Matthew Richards, Duncan Scott před Ruskem a Austrálií. Ve finále vítězové dohmátli v čase 6:58,58 a jen o tři setiny zaostali za světovým rekordem. Američané, kteří brali zlato na posledních čtyřech olympiádách v řadě, skončili čtvrtí. Bez medaile jsou na této trati poprvé v historii s výjimkou Moskvy, kde sportovci USA nestartovali. Štafeta na 4x200 m volný způsob je v programu her od roku 1908.

Výsledky plavání na LOH v Tokiu:

Muži:

200 m mot.: 1. Milák (Maď.) 1:51,25, 2. Honda (Jap.) 1:53,73, 3. Burdisso (It.) 1:54,45, 4. Kenderesi (Maď.) 1:54,52, 5. Le Clos (JAR) 1:54,93, 6. De Deus (Braz.) 1:55,19, 7. Bentz (USA) 1:55,46, 8. Chmielewski (Pol.) 1:55,88.

4x200 m v. zp.: 1. Británie (Dean, Guy, Richards, Scott) 6:58,58, 2. Rusko (Maljutin, Girev, Rylov, Dovgaljuk) 7:01,81, 3. Austrálie (Graham, Chalmers, Incerti, Neill) 7:01,84, 4. USA 7:02,43, 5. Itálie 7:03,24, 6. Švýcarsko 7:06,12, 7. Německo 7:06,51, 8. Brazílie 7:08,22.

Ženy:

200 m v. zp: 1. Titmusová (Austr.) 1:53,50, 2. Haugheyová (Hong.) 1:53,92, 3. Oleksiaková (Kan.) 1:54,70, 4. Jang Ťün-süan (Čína) 1:55,01, 5. Ledecká (USA) 1:55,21, 6. Seemanová (ČR) 1:55,45 - český rekord, 7. Pellegriniová (It.) 1:55,91, 8. Wilsonová (Austr.) 1:56,39.

200 pol. záv.: 1. Ohašiová (Jap.) 2:08,52, 2. Walshová 2:08,65, 3. Douglassová (obě USA) 2:09,04, 4. Woodová (Brit.) 2:09,15, 5. Jü I-tching (Čína) 2:09,57, 6. Pickremová (Kan.) 2:10,05, 7. Hosszúová (Maď.) 2:12,38, 8. Wilsonová (Brit.) 2:12,86, ....v semifinále 16. Horská (ČR) 2:12,85.

1500 m v. zp.: 1. Ledecká 15:37,34, 2. Sullivanová (obě USA) 15:41,41, 3. Kohlerová (Něm.) 15:42,91, 4. Wang Ťien-ťia-che (Čína) 15:46,37, 5. Quadarellaová (It.) 15:53,97, 6. Melvertonová (Austr.) 16:00,36, 7. Kirpičnikovová (Rus.) 16:00,38, 8. Goughová (Austr.) 16:05,81.

12:00 rozplavby (100 m volný způsob ženy - Seemanová, 200 m znak muži - Čejka, 200 m prsa ženy - Horská, 200 m polohový závod muži, štafeta 4x200 m volný způsob ženy).