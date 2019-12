Seemanová prošla do finále jako druhá, Kubová v rozplavbách třetí

Glasgow - České plavkyně Barbora Seemanová a Simona Kubová patřily dnes na mistrovství Evropy v Glasgow v rozplavbách k nejlepším. Seemanová postoupila ze druhé příčky do finále na 200 metrů volný způsob, což je její hlavní disciplína. Kubová se dostala ze třetího místa do semifinále na 50 metrů znak. Finále polohového závodu na 200 metrů si stejně jako na předloňském šampionátu v Kodani zaplave Kristýna Horská. Do semifinále postoupila Lucie Svěcená na 100 metrů motýlek.

Devatenáctiletá Seemanová v rozplavbě těsně nestačila jen na obhájkyni stříbra Nizozemku Femke Heemskerkovou, která ji výkonem 1:55,03 porazila o šest setin. Česká naděje byla od rána dobře naladěná. "Dneska bylo všechno dobrý. Jak jsem se probudila, nic mě nebolelo. V noci mám problémy, že se hrozně otáčím a ráno jsem potom taková zlámaná. Dneska to bylo fajn," pochvalovala si.

V bazénu se to projevilo. "Jelo se mi to pocitově krásně, nebylo to nic uhrabaného. Podařilo se mi udržet dlouhý krok, myslela jsem, na co mám myslet. Konečně se mi povedl dohmat, což se u stovky říct rozhodně nedalo," radovala se.

Nejlepší česká plavkyně minulého roku bude bojovat ve finále v 18:54 SEČ. Osmička postupujících je velmi vyrovnaná, všechny se v rozplavbě vměstnaly do 86 setin sekundy.

Osmadvacetiletá Kubová bude v Glasgow útočit na třetí finále po pátých místech na stovce a dvoustovce. Na padesátce vyhrála druhou rozplavbu v čase 26,60, kterým zaostala o 34 setin za svým českým rekordem. "Myslím, že to bylo docela rychlé, tam i nazpátek. Spokojenost," hodnotila svůj výkon.

V celkovém pořadí se před ni dostaly jen Francouzka Beryl Gastaldellová, která úspěšně reklamovala původně pomalejší čas, a vítězka závodu na 100 metrů znak Kira Toussaintová z Nizozemska. Obě byly o více než půlsekundu rychlejší. Česká reprezentantka očekává tvrdý boj o finále. "Bude potřeba dost zrychlit. Postup do finále bude hodně těžký," poznamenala.

O zatím pátou finálovou účast české výpravy na šampionátu se postarala Horská. V polohovém závodu na 200 metrů postoupila časem 2:10,12 jako sedmá a v 18:30 bude obhajovat šestou příčku z roku 2017.

Dvaadvacetiletá polohovkářka si myslí, že v Glasgow je větší konkurence než předloni v Kodani. "Chtěla jsem do finále, když jsem ale viděla nahlášené časy, tak jsme věděla, že to nebude jednoduché. Ráno mi bylo strašně, nebyla to zdravá nervozita. Vůbec jsem si neuměla představit, že budu závodit. Ale dopadlo to dobře," oddechla si. "Ve finále bych chtěla osobák, ale jestli by to mohlo stačit alespoň na šesté místo jako v Kodani, to nevím. Přijde mi, že tady je to určitě víc nabité," dodala.

Podruhé si na tomto šampionátu zaplave semifinále Svěcená. Po úspěchu na 50 metrů motýlek dnes postoupila i na dvojnásobné motýlkářské distanci, když se v rozplavbách časem 58,55 zařadila na čtrnácté místo.