Seemanová na MS vylepšila rekord, štafeta postoupila na olympiádu

Kwangdžu (Korea) - Plavkyně Barbora Seemanová na mistrovství světa v korejském Kwangdžu vylepšila český rekord na 400 metrů volný způsob a časem 4:09,73 obsadila 13. příčku. Devatenáctiletá plavkyně české maximum na této distanci posunula letos už potřetí, tentokrát ho srazila o 1,37 sekundy a poprvé se dostala pod 4:10. Od finále ji dělilo 2,63 sekundy. Posléze Seemanová pomohla kraulové štafetě na 4x100 metrů k postupu na olympijské hry v Tokiu v novém českém rekordu 3:40,78.

Nejlepší česká plavkyně uplynulé sezony tak ukázala dobrou formu před stovkou a dvoustovkou, které jsou jejími silnějšími disciplínami. "Bylo to hodně nečekané, brala jsem to jako rozplavání. Šla jsem tam na dobrý pocit, osahat si bazén. A vzniklo z toho tohle. Na to, jak to bolelo, jsem myslela, že jedu o deset sekund hůř. Nečekala jsem, že budu na hranici osobáku, byla jsem fakt vyčerpaná," uvedla nadšená Seemanová v tiskové zprávě.

O čtyřicet minut později nastoupila v kraulařské štafetě na 4x100 metrů, kde společně s Annou Kolářovou, Simonou Kubovou a Anikou Apostalonovou výkonem 3:40,78 o šest sekund vylepšily patnáct let starý český rekord z OH 2004 v Aténách. Z jedenáctého místa sice nepostoupily do finále, ale kvalifikovaly se na OH 2020 do Tokia.

"Je to pro mě zázrak. Pro mě je olympiáda odjakživa největší sen. Asi ještě nikdy jsem nebyla tak šťastná. Před startem to bylo hrozné. Před štafetou jsem asi ještě nikdy nebyla takhle nervózní. Málem jsem spadla z bloku," zářila nadšením Kolářová. "Tohle je prostě velké zadostiučinění a splněný sen," doplnila ji její zkušenější parťačka Kubová, která už má jistý olympijský start i na znakařské stovce.

V rozplavbách se dnes představila také Barbora Závadová, která skončila na 27. příčce v polohovém závodě na 200 metrů. Časem 2:18,34 výrazně zaostala za vlastním českým rekordem a byla hodně zklamaná. "Nejsem velký fanda dvoustovky polohovky, ale tady ten čas, co jsem předvedla, to je na dorost, to bych radši byla diskvalifikována. Měla jsem o hodně větší očekávání, ale mám před sebou ještě dva starty. Nebudu moje působení tady házet do kanálu, ale určitě je to na zamyšlenou," řekla.