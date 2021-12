Seemanová na MS předčasně končí, Kubová poplave finále znakařské stovky

Abú Zabí - Česká plavecká jednička Barbora Seemanová předčasně ukončila působení na mistrovství světa v krátkém bazénu. Kvůli problémům se zády nemůže pořádně dýchat, informovala její trenérka Petra Škábová. Elitní kraulařka dnes v Abú Zabí nenastoupila do rozplavby na 100 metrů a nebude riskovat ani další starty.

Najisto počítala s kraulařskou padesátkou a přihlášena byla také do závodu na 50 metrů motýlek. "S Bárou jsme se dohodly, že do dalších závodů na mistrovství světa již nenastoupí a poletí zpět do České republiky. Obě jsme rozhodnutí oplakaly. Bára je neskutečná válečnice, ale zdraví má jen jedno a pustit ji do závodu v současném stavu by byl hazard," uvedla Škábová ve vyjádření, které ČTK zprostředkoval manažer Seemanové Jan Koukal.

Se zdravotními problémy se Seemanová potýkala i na evropském šampionátu v krátkém bazénu v Kazani, kde kvůli nachlazení zvažovala odstoupení z dvoustovky, na níž nakonec získala stříbro. Tentokrát ale byla situace vážnější. "Před mistrovstvím světa jsme řešili problém se zády. Pravděpodobně skříplý nerv, který u Báry omezuje hybnost, ale především působí velké potíže s dýcháním. Doma si dá pauzu, aby vše pořádně doléčila, a teprve poté pojedeme dál," popisovala trenérka.

Životní sezona ozdobená také evropským titulem v dlouhém bazénu a šestým místem v olympijském finále na 200 metrů volný způsob tak pro Seemanovou končí nešťastně. Na MS nastoupila jen do čtvrteční rozplavby na dvoustovce, kde skončila těsně devátá a do finále nepostoupila. O první českou finálovou účast v Abú Zabí se při jejím výpadku postarala zkušená znakařka Simona Kubová, kterou dnes čeká finále na stovce. Finále je na programu v 16:35 SEČ.

Rozplavby na 100 metrů volný způsob ovládla čerstvá mistryně světa a světová rekordmanka ze dvoustovky Siobhan Bernadette Haugheyová z Hongkongu.

Po odstoupení Seemanové se z českých reprezentantů v dnešních rozplavbách představil pouze Jan Šefl, jenž obsadil 21. příčku na 100 metrů motýlek. Jeho čas 50,99 byl o více než půl sekundy pomalejší než jeho český rekord z listopadového ME v krátkém bazénu v Kazani. Od postupu do semifinále dělilo Šefla 42 setin.

Doplatil na chybu po posledním výjezdu, kdy se napil. "Pro mě závod skončil na 90 metrech, protože když se napiju, tak já s tím neumím nic udělat. Změní se tím úplně technika, nemůžu se nadechnout, nemůžu zabrat. Hotovo, vymalováno, šmytec. Mrzí mě to, je to moje chyba, jakési vnitřní selhání. Stalo se mi to počtvrté a jsem zoufalý, už jsem rozmlátil dvě láhve s vodou," litoval v rozhovoru pro Radiožurnál.

Kubová byla ve svém semifinále o dvě desetiny pomalejší než v dopolední rozplavbě. V čase 57,26 dohmátla jako čtvrtá s výrazným odstupem za vedoucí trojicí. Ve druhém semifinále se ale před ni dostaly jen čtyři plavkyně a třicetiletá Češka z poslední postupové příčky proklouzla do finále. Jako jediná se kvalifikovala časem přes 57 sekund.