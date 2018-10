Buenos Aires - Plavkyně Barbora Seemanová získala na olympijských hrách mládeže pro českou výpravu první zlatou medaili. Vítězství v závodu na 100 metrů volný způsob navíc ozdobila novým českým rekordem 54,19 sekundy. Veslařky Anna Šantrůčková a Eliška Podrazilová obsadily na dvojce bez kormidelníka druhé místo, zlato jim uniklo o pouhých devět setin sekundy. Za tři dny získali mladší čeští sportovci v Buenos Aires už pět medailí.

Osmnáctiletá Seemanová vyhrála přesvědčivě s náskokem 24 setin před Číňankou Jang Ťün-süan. O devět setin vylepšila dosavadní české maximum Aniky Apostalonové, která ji z rekordních tabulek na kraulařské stovce vymazala na červencovém domácím šampionátu v Praze.

"Nevím, jestli to mohlo být ještě lepší. Jsem nesmírně ráda. Čekala jsem, že by to mohl být dobrý čas, ale v takovýhle výkon jsem nedoufala. Jsem ráda, že mám konečně svůj rekord zpátky," řekla Seemanová. V Buenos Aires poplave ještě 50 a 200 metrů kraul. "Po tomhle mám aspoň krásnou motivaci do dalších startů," doplnila účastnice olympijských her v Riu de Janeiro po úspěšném vystoupení ve vyprodané hale, která vytvořila plavcům bouřlivou kulisu. "Je neuvěřitelné, kolik lidí plavání sleduje," žasla Seemanová.

Veslařky Šantrůčková a Podrazilová v dramatickém finiši podlehly těsně řeckým mistryním světa, o dvě desetiny za českou lodí dojely Rumunky. "Strčily nám tam špičku lodě, ony ty finiše prostě umí," řekla Šantrůčková. "Celou dobu jsme vedly o půlku lodě, ale pak nás rozhodila vlna a nemohly jsme se zpátky sladit," dodala.

Na dvojce bez kormidelníka vybojovaly české závodnice medaili po minimální společné přípravě. "Tuhle disciplínu spolu jezdíme přesně tři týdny. Obě jezdíme spíš párové disciplíny. Mít v ruce najednou jen jedno veslo byl nezvyk," uvedla šestnáctiletá Podrazilová, nejmladší účastnice veslařské regaty v Buenos Aires.

"Složili jsme tuto posádku na základě kontrolních závodů. Vsadili jsme na holky a vyšlo to. Jela se tady navíc specifická vzdálenost 500 metrů místo dvou kilometrů," řekl reprezentační trenér Libor Kubrycht.