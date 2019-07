Seemanová má na dvoustovce rekord i limit na OH, byla devátá

Kwangdžu (Korea) - Plavkyně Barbora Seemanová v semifinále na 200 metrů volný způsob na mistrovství světa znovu vylepšila český rekord. Časem 1:57,16 splnila i v této disciplíně limit na olympijské hry v Tokiu, ale postup do finále jí o jedno místo unikl. Stejně jako Simona Kubová na znakařské stovce obsadila devátou příčku, na osmou Japonku Rio Širaiovou ztratila 34 setin.

Devatenáctiletá Seemanová si na šampionát do korejského Kwangdžu přivezla skvělou formu: zatím při každém startu vylepšila český rekord nebo k tomu jako členka štafety alespoň přispěla. V odpoledním semifinále dvoustovky stlačila rekordní čas z dopolední rozplavby o dalších 16 setin a zajistila si i v této disciplíně olympiádu. Požadovaný čas mezinárodní federace FINA pokořila o 12 setin.

"Hodně lidí říkalo, že dvoustovka bude závod tohoto mistrovství a postup do finále pod 1:57 je fakt hustý. Pro mě to je to samozřejmě čas někde jinde. Jsem ráda za osobák a hlavně za kvalifikaci na olympiádu, takže jsem úplně spokojená," uvedla Seemanová v tiskové zprávě. "Finále je finále, ale být devátá na MS taky není vůbec špatné. Postupových 1:56,8 je pro mě prostě brutálně rychlých. Zvlášť když vezmu v úvahu, že jsem přijela s osobním rekordem o tři čtvrtě vteřiny horším, než budu odjíždět, tak je to pro mě úspěch," prohlásila. V Kwangdžu ji čeká ještě stovka, na které si olympijskou účast zajistila již dříve.

"Po postupu do semifinále ze sedmé příčky byla naděje na finále obrovská. Samozřejmě jsme v to doufali a strašně si to přáli," uvedla v nahrávce pro média trenérka Seemanové Petra Škábová. "Ale nerada bych byla ohledně jejího startu negativní, protože opět posunula své maximum a navíc splnila olympijský limit, pro který jsme si sem v podstatě přijeli," hodnotila trenérka.

"Takže já jsem spokojená. Víme, na čem pracovat. Bára má spoustu let před sebou a věřím, že na příštím mistrovství světa už jí finále neuteče," řekla Škábová.

V centru pozornosti se znovu ocitl Číňan Sun Jang. Plavec kritizovaný kvůli dopingovým skandálům dohmátl v cíli kraulařské dvoustovky o 24 setin později než Danas Rapšys, ale stejně získal zlato. Litevský plavec, který se už radoval v bazénu ze světového titulu, byl totiž diskvalifikován za předčasný start a na prvním místě se na výsledkové tabuli objevil Sun Jang.

Sedmadvacetiletý Číňan se nejdříve zdál být překvapený, ale pak se posadil na provaz oddělující dráhy a s rukama nad hlavou slavil obhajobu světového titulu v této disciplíně. Z hlediště se ozývala směs jásotu a hvízdání. Po triumfu na 400 metrů tak má Sun Jang na tomto šampionátu druhé zlato.

Medailový ceremoniál znovu přinesl otevřený protest jednoho ze Sun Jangových soupeřů. Zatímco po finále čtyřstovky se odmítl s Číňanem postavit na stupně vítězů stříbrný Australan Mack Horton, tentokrát otevřeně vyjádřil svou nelibost Brit Duncan Scott, který se s Rusem Maljutinem dělil o bronz. Když měl podat Sun Jangovi ruku, tak raději nechal obě ruce za zády, a při společném fotografování medailistů se držel stranou, zatímco Číňan, stříbrný Japonec Kacuhiro Macumoto i Maljutin pózovali. Když pak ostatní medailisté zastavili na další fotografování u bazénu, britský plavec šel dál.

Ženskou patnáctistovku při absenci nemocné světové rekordmanky a největší favoritky Katie Ledecké z USA vyhrála Italka Simona Quadarellaová. Dvacetiletá úřadující mistryně Evropy porazila o bezmála osm sekund Němku Sarah Kohlerovou a získala první světové zlato. Před dvěma lety v Budapešti byla na MS třetí.

MS v plaveckých sportech v Kwangdžu:

Bazénové plavání - finále:

Muži:

200 m v. zp.: 1. Sun Jang (Čína) 1:44,93, 2. Macumoto (Jap.) 1:45,22, 3. Maljutin (Rus.) a Scott (Brit.) oba 1:45,63, 5. Megli (It.) 1:45,67, 6. Lewis (Austr.) 1:45,78.

100 m znak: 1. Sü Ťia-jü (Čína) 52,43, 2. Rylov (Rus.) 52,67, 3. Larkin (Austr.) 52,77, 4. Murphy 52,78, 5. Grevers (oba USA) 52,82, 6. Irie (Jap.) 53,22, ...v rozplavbách 20. Franta (ČR) 54,16 - český rekord.

Ženy:

1500 m v. zp.: 1. Quadarellaová (It.) 15:40,89, 2. Kohlerová (Něm.) 15:48,83, 3. Wang Ťien-ťia-che (Čína) 15:51,00, 4. Twichellová (USA) 15:54,19, 5. Goughová (Austr.) 15:59,40, 6. Keselyová (Maď.) 16:01,35.

100 m znak: 1. Masseová (Kan.) 58,60, 2. Athertonová (Austr.) 58,85, 3. Smoligová (USA) 58,91, 4. Rucková (Kan.) 58,96, 5. McKeownová (Austr.) 59,10, 6. Bakerová (USA) a Sakaiová (Jap.) 59,56, ...v semifinále 9. Kubová (ČR) 59,79.

100 m prsa: 1. Kingová (USA) 1:04,93, 2. Jefimovová (Rus.) 1:05,49, 3. Carrarová (It.) 1:06,36, 4. Aokiová (Jap.) 1:06,40, 5. Jü Ťing-jao (Čína) 1:06,56, 6. Schoenmakerová (JAR) 1:06,60.

Semifinále:

Ženy:

200 m v. zp.: 1. Pellegriniová (It.) 1:55,14, ...9. Seemanová (ČR) 1:57,16 - český rekord.

Extrémní skoky do vody:

Ženy: 1. Ifflandová (Austr.) 298,05, 2. Jiménezová (Mex.) 297,90, 3. Macaulayová (Brit.) 295,40, 4. Bradleyová (USA) 280,80, 5. Vyšyvanovová (Ukr.) 257,65, 6. Pennisiová (Austr.) 248,60.