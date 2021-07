Seemanová, Horská ani Čejka v Tokiu do semifinále nepostoupili

Tokio - Plavkyně Barbora Seemanová pár hodin po šestém místě na kraulařské dvoustovce na olympijských hrách v Tokiu nepostoupila na poloviční trati do semifinále. Časem 53,98 obsadila 21. místo, k postupu mezi nejlepších šestnáct jí scházely tři desetiny. V rozplavbách dvoustovky skončili i znakař Jan Čejka a prsařka Kristýna Horská, které nestačil ani nový český rekord.

Jednadvacetiletá Seemanová k postupu potřebovala vylepšit svůj český rekord 53,68, díky němuž se v květnu na mistrovství Evropy kvalifikovala do finále a nakonec skončila sedmá. Program po dopoledním finále byl na ni hodně rychlý.

"Bylo to náročné, nestihla jsem si dát můj dvacetiminutový spánek. Takže se mi to nepovedlo a mrzí mě to, protože holky, které se mnou plavaly dvoustovku, to zvládly," řekla. Rychle jí docházely síly. "Ta druhá padesátka už byla hodně těžká. Po tom odrazu nějakých 40 metrů už hodně bolelo. Odcházely mi ruce, dech, nohy. Ten čas není zase ta hrozný. Ještě že to je pod 54 vteřin, to bych ani nevylezla z vody, kdyby to bylo nad," pousmála se Seemanová, kterou ještě čeká padesátka.

Nejrychlejší čas na dnešní stovce díky novému olympijskému rekordu 52,13 zaplavala Australanka Emma McKeonová.

Dvacetiletému znakaři Čejkovi scházelo při druhém tokijském startu k postupu do semifinále dvoustovky 17 setin. Časem 1:58,02 v rozplavbách obsadil 18. místo, na poloviční trati byl třicátý. Čejkovo květnové domácí maximum 1:56,66 by mu stačilo na čtvrtou příčku, vítězný Brit Luke Greenbank byl ještě o dvě sekundy rychlejší. "Vypadá to, že jsem to asi moc pomalu rozjel, že to chtělo jít do toho trochu víc v té první stovce. To mi asi chybělo," posteskl si český reprezentant.

Neuspěla ani třetí česká zástupkyně v dnešních rozplavbách Kristýna Horská, která na prsařské dvoustovce časem 2:25,03 obsadila 19. místo. Vlastní český rekord z loňského listopadu vylepšila o 21 setin, avšak na postup do semifinále potřebovala stlačit ještě téměř osm desetin.

Horská byla ráda, že vylepšila výkon ze zpochybňovaného mítinku v Taškentu. "Myslím, že s tím časem můžu být spokojená, i když mě teda trošku mrzí, že to nevyšlo na semifinále. Ale věděly jsme, že postup na 200 prsa bude těžký. A trošku mě mrzí, že to nebylo pod těch 25. Přeci jenom ta nula je taková nehezká a myslím si, že mě za ni paní trenérka nepochválí," řekla plavkyně, kterou stejně jako Seemanovou trénuje Petra Škábová.

Nejrychlejší na 200 prsa Tatjana Schoemakerová z JAR zaostala výkonem 2:19,16 o pouhých pět setin za osm let starým světovým rekordem Dánky Rikke Möllerové Pedersenové. Třiadvacetiletá Horská v tokijském bazénu plavala kraulařskou štafetu a krátkou polohovku, v níž postoupila do semifinále a obsadila 16. místo.

Výsledky plavání na OH v Tokiu

Muži:

200 m mot.: 1. Milák (Maď.) 1:51,25, 2. Honda (Jap.) 1:53,73, 3. Burdisso (It.) 1:54,45, 4. Kenderesi (Maď.) 1:54,52, 5. Le Clos (JAR) 1:54,93, 6. De Deus (Braz.) 1:55,19, 7. Bentz (USA) 1:55,46, 8. Chmielewski (Pol.) 1:55,88.

4x200 m v. zp.: 1. Británie (Dean, Guy, Richards, Scott) 6:58,58, 2. Rusko (Maljutin, Girev, Rylov, Dovgaljuk) 7:01,81, 3. Austrálie (Graham, Chalmers, Incerti, Neill) 7:01,84, 4. USA 7:02,43, 5. Itálie 7:03,24, 6. Švýcarsko 7:06,12, 7. Německo 7:06,51, 8. Brazílie 7:08,22.

Ženy:

200 m v. zp: 1. Titmusová (Austr.) 1:53,50, 2. Haugheyová (Hong.) 1:53,92, 3. Oleksiaková (Kan.) 1:54,70, 4. Jang Ťün-süan (Čína) 1:55,01, 5. Ledecká (USA) 1:55,21, 6. Seemanová (ČR) 1:55,45 - český rekord, 7. Pellegriniová (It.) 1:55,91, 8. Wilsonová (Austr.) 1:56,39.

200 pol. záv.: 1. Ohašiová (Jap.) 2:08,52, 2. Walshová 2:08,65, 3. Douglassová (obě USA) 2:09,04, 4. Woodová (Brit.) 2:09,15, 5. Jü I-tching (Čína) 2:09,57, 6. Pickremová (Kan.) 2:10,05, 7. Hosszúová (Maď.) 2:12,38, 8. Wilsonová (Brit.) 2:12,86, ....v semifinále 16. Horská (ČR) 2:12,85.

1500 m v. zp.: 1. Ledecká 15:37,34, 2. Sullivanová (obě USA) 15:41,41, 3. Kohlerová (Něm.) 15:42,91, 4. Wang Ťien-ťia-che (Čína) 15:46,37, 5. Quadarellaová (It.) 15:53,97, 6. Melvertonová (Austr.) 16:00,36, 7. Kirpičnikovová (Rus.) 16:00,38, 8. Goughová (Austr.) 16:05,81.

Rozplavby s českou účastí:

Muži:

200 m znak: 1. Greenbank (Brit.) 1:54,63, ...18. Čejka (ČR) 1:58,02 - nepostoupil do semifinále.

Ženy:

100 m v. zp.: 1. McKeonová (Austr.) 52,13, ...21. Seemanová (ČR) 53,98 - nepostoupila do semifinále.

200 m prsa: 1. Schoenmakerová (JAR) 2:19,16, ...19. Horská (ČR) 2:25,03 - český rekord, nepostoupila do semifinále.