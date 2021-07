Seemanová doufá, že má pro finále rezervu, protože se ještě mohla usmívat

Tokio - Mistryně Evropy na 200 metrů volný způsob Barbora Seemanová doufá, že má pro středeční olympijské finále ještě rezervu. V dnešním semifinále česká plavkyně posunula vlastní národní rekord o třináct setin na 1:56,14 a dostala se z pátého místa do elitní osmičky. Tím už má v Tokiu splněno.

Zatímco před pěti lety se v Riu de Janeiro jako šestnáctiletá dívenka rozkoukávala, tentokrát jela na olympiádu s finálovými ambicemi. A dnes je naplnila. "Je to super, jsem fakt nadšená. Byl to můj sen. Ať už to zítra dopadne jakkoliv, budu fakt spokojená," radovala se. Cítí, že by pro finále ještě mohla mít rezervu. "Ještě jsem mohla vylézt z bazénu a mohla jsem se smát. Tak ve finále doufám, že to bude třeba ještě horší a budou mě muset tahat z vody. To by mi vůbec nevadilo," přemítala.

Stála na startu společně se světovou rekordmanku Federicou Pellegriniovou z Itálie nebo pětinásobnou olympijskou šampionkou Katie Ledeckou. "Já to nesleduju. Šla jsem tam na svůj start, soustředila jsem se na sebe. Samozřejmě jsou tam holky, kterých já se chci trošičku držet, a doufám, že mezi ně taky budu patřit někdy," řekla jednadvacetiletá Češka.

Když prsař Daniel Málek v Sydney 2000 jako poslední český plavec postoupil do olympijského finále a obsadil pátá místa na stovce i dvoustovce, bylo jí šest měsíců. V historii samostatné České republiky žádná Češka před ní do olympijského finále nepostoupila, poslední byla Olga Šplíchalová v Barceloně 1992 ještě v československém týmu. Ta tehdy skončila šestá na osmistovce. "Když je to takové ojedinělé, tak mě samozřejmě těší, že se mi to zase podařilo. Doufám, že teď nastartuju nějakou éru a že se to bude dařit čím dál častěji," komentovala to Seemanová.

Motivují ji úspěchy kolegů z českého týmu. "Jsem hrozně ráda, že přes ty začáteční obavy, jak to všechno bude, komplikace a podobně, že se nám to takhle daří, a jen tak dál," řekla na adresu dalších českých olympioniků. V pondělí získalo Česko na těchto hrách první dvě medaile zásluhou stříbrného vodního slalomáře Lukáše Rohana a bronzového šermíře Alexandera Choupenitche.

Po večerní rozplavbě se šla Seemanová rychle vyplavat, navečeřet a spát, aby vstávala brzy ráno. To se jí úplně nevydařilo. "Já jsem měla vstávat v šest, ale zapomněla jsem si nařídit budík. Naštěstí ho měla Kýťa (Horská), která je se mnou na pokoji a vstávala v 6:20. Pak jsem si ještě spletla hodiny na autobus. I s trenérkou, nejsem v tom dneska jediná. Ale dopadlo to fajn. Jsem tady," oddechla si. V noci navíc v apartmánu slyšela hluk spolubydlících. "Furt někdo chodil na záchod, ale v pohodě. Neprobudila jsem se ráno rozsekaná, takže dobrý," doplnila. Plavkyně bydlí v olympijské vesnici společně s triatlonistkami a veslařkami, které mají jiný režim.

Ve středu Seemanovou čeká třetí dvoustovka ve třech dnech. "Já jsem z těch finalistek na tom asi nejlíp. Protože Katie (Ledecká) měla včera patnáctku, rozplavby dvoustovky a ještě ranní finále čtyřstovky. Takže pro mě to byla jenom taková snídaně a ona to měla v plném menu. Ale je to samozřejmě jiné. Je to poprvé, co to takhle máme, ale musím říct, že se mi zatím daří dobře uchopit ten rytmus," komentovala Seemanová náročný program.

Vítězka mládežnické olympiády z roku 2018 neplánuje před olympijským finále nic převratného. "Jdu se vyplavat, pořádně najíst a odpočívat. Je to závod jako každý jiný, já jdu do toho vždycky naplno. Myslím si, že tam není úplně co řešit," řekla.

Trenérka Petra Škábová měla z jejího dnešního výkonu obrovskou radost. "Byl to neskutečně krásný a dramatický závod, takticky neuvěřitelně skvěle zvládnutý. Co dodat, je to skvělé. Jsem naprosto nadšená a spokojená nejen s časem, ale hlavně, opravdu hlavně s postupem do finále," rozplývala se. A dodala formulku, kterou se Seemanovou používají díky spolupráci s psycholožkou Veronikou Balákovou pro odlehčení situace. "Bila se jako lev, byla chytrá jako slon a užila si to jako šimpanz."