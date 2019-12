Seemanová a Kubová měly na ME v rozplavbách druhé časy

Glasgow - České plavkyně Barbora Seemanová a Simona Kubová se dnes na mistrovství Evropy v Glasgow blýskly druhými časy v rozplavbách. Seemanová postoupila ze druhé příčky do finále na 200 metrů volný způsob, což je její hlavní disciplína. Kubová se dostala do semifinále na 50 metrů znak. Do semifinále postoupila i Lucie Svěcená na 100 metrů motýlek.

Devatenáctiletá Seemanová v rozplavbě těsně nestačila jen na obhájkyni stříbra Nizozemku Femke Heemskerkovou, která ji výkonem 1:55,03 porazila o šest setin. Nejlepší česká plavkyně minulého roku tak bude v 18:54 SEČ bojovat ve finále. Osmička postupujících je velmi vyrovnaná, všechny se v rozplavbě vměstnaly do 86 setin sekundy.

Osmadvacetiletá Kubová bude v Glasgow útočit na třetí finále po pátých místech na stovce a dvoustovce. Na padesátce vyhrála druhou rozplavbu v čase 26,60, kterým zaostala o 34 setin za svým českým rekordem. V celkovém pořadí se před ni dostala jen vítězka závodu na 100 metrů znak Kira Toussaintová z Nizozemska, jež byla o více než půl sekundy rychlejší.

Podruhé si na tomto šampionátu zaplave semifinále Svěcená. Po úspěchu na 50 metrů motýlek dnes postoupila i na dvojnásobné motýlkářské distanci, když se v rozplavbách časem 58,55 zařadila na čtrnácté místo.