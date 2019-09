Seehofer: Německo posílí kontroly u všech svých hranic

Berlín - Německo zintenzivní namátkové kontroly osob v blízkosti všech svých hranic. Oznámil to dnes podle na twitteru německý ministr vnitra Horst Seehofer. Jeho ministerstvo uvedlo, že cílem je zlepšení boje proti takzvané sekundární migraci, kdy migranti ze zemí mimo Evropskou unii cestují z jedné země EU do druhé, například do Německa.

"Bezpečnost začíná na hranicích," prohlásil dnes večer německý politik. "Kromě dalšího nařízení hraničních kontrol na hranicích s Rakouskem jsem spolkové policii uložil zintenzivnění skrytých pátrání na všech ostatních německých vnitřních hranicích. Máme na zřeteli všechny hranice naší země," napsal Seehofer na twitteru.

Teprve před několika dny Seehoferovo ministerstvo oznámilo, že Německo od 11. listopadu o dalšího půl roku prodlouží kontroly na hranici s Rakouskem, neboť je i nadále je tak evidován vysoký počet ilegálních přechodů německo-rakouské hranice.

Německo má státní hranici dlouhou přibližně 3700 kilometrů, což kontrolu vstupů do země značně komplikuje, podotýká agentura DPA.