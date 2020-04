Seehofer chce rozšířit opatření na hranicích i na Česko

Berlín - Německý ministr vnitra Horst Seehofer chce podle magazínu Spiegel rozšířit opatření zavedená kvůli koronaviru na hranicích. Nově se mají týkat také České republiky, na kterou se ta dosavadní nevztahovala. Jejich reálný dopad ale vzhledem k omezením, která už nyní platí v Česku pro přeshraniční styk, nemusí být velký.

Od 16. března v Německu platí nařízení, podle něhož přes hranice s Rakouskem, Francií, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem mohou jen lidé, kteří k tomu mají pádný důvod. Například takzvaní pendleři, kteří za prací každodenně dojíždějí přes hranice. Neomezená je nadále nákladní doprava.

Seehofer nyní chce toto opatření rozšířit i na zbylou čtveřici zemí, s nimiž spolková republika sousedí, - Česko, Polsko, Belgii a Nizozemsko. Jeho návrhem, který počítá také s karanténou pro lidi, kteří do Německa přiletí, se mají v pondělí zabývat členové vlády zasedající v takzvaném korona-kabinetu.

Na hranicích s Českem by změna zřejmě výrazné dopady neměla. Už nyní přes ně stejně velká většina Čechů nemůže. Výjimku mají například pendleři pracující ve zdravotnictví a v sociálních službách. Ostatní přeshraniční pracovníci nemohou nyní za prací do Německa vyjet na méně než 21 dní a po návratu do České republiky je čeká povinná dvoutýdenní karanténa.

Do Německa teď každý den přicestuje kolem 20.000 lidí ze zahraničí, kteří by podle přesvědčení ministerstva vnitra s sebou mohli přivézt infekci. Rozšíření koronaviru je přitom v německé populaci podle české Národní agentury pro komunikační a informační technologie zatím zhruba třikrát vyšší než v Česku.

Od zavedení dosavadních opatření do Německa nebylo vpuštěno na 60.000 lidí.

Kritika dalších kontrol se podle Spiegelu ozývá z Evropské komise i některých spolkových zemí včetně nejlidnatějšího Severního Porýní-Vestfálska. To opatření, které podle něj vede i ke zpožďování nákladní dopravy, považuje za přehnané.