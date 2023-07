Sedmý díl Mission: Impossible je první částí loučení s touto filmovou sérií

Praha - Do tuzemských kin se po pěti letech vrátí ve čtvrtek Tom Cruise jako Ethan Hunt v sedmé části filmové série Mission: Impossible s podtitulem Odplata - První část. Uvedení osmého pokračování série tvůrci naplánovali na příští rok. Podle Cruisova prohlášení jde o poslední dvě epizody projektu Mission: Impossible. Distribuční společnost CinemArt dnes film v Praze představila novinářům.

Ethan Hunt (Cruise) se s týmem Impossible Mission Force v novém příběhu vydává po stopách zbraně, jež má potenciál zničit celé lidstvo. Chce ji zajistil dřív, než se dostane do rukou vlád toužících ovládnout okolí včetně svých spojenců. Při nebezpečném pátrání Hunt narazí na Gabriela (Esai Morales), který ho znal v dobách, kdy ještě nebyl elitním agentem, a ví o jeho slabinách. Ještě vážnějším protivníkem se však pro Hunta stává umělá inteligence ovládající digitální svět.

Stejně jako v předchozích dílech Mission: Impossible je film plný honiček a akčních scén. Tu nejobtížnější, ve které hlavní hrdina skočí na motorce z vysokého útesu a posléze přistane s padákem, natočil jedenašedesátiletý Cruise sám bez využití kaskadéra. "Nebylo to snadné, jenže já mám zodpovědnost k divákům, studiu, hercům a celému průmyslu. Když chci vyprávět dobrý příběh, nemůžu dělat kompromisy," uvedl herec.

Režie snímku se stejně jako v případě předchozích dvou dílů Mission: Impossible - Fallout a Mission: Impossible - Národ grázlů ujmul Christopher McQuarrie. "Začali jsme tím, že jsem se Toma (Cruise) zeptal, co by chtěl ve filmu dělat. Řekl mi, že chce na motorce skočit z útesu, a pak se zeptal, co bych rád viděl já. A já jsme chtěl vždycky natočit vykolejení vlaku. Tak se zrodily dvě klíčové scény," sdělil McQuarrie.

Natáčení začalo v únoru 2020 v Itálii, ale bylo zastaveno kvůli pandemii covidu-19. Obnovilo se později téhož roku, následně tvůrci natáčeli v Norsku, Spojeném království a Spojených arabských emirátech.

První Mission: Impossible se natáčela částečně v Praze. Cruise se tak mimo jiné prohání po Karlově mostě nebo prchá po Staroměstském náměstí před vodou z velkých explodujících akvárií situovaných v restauraci. Kvůli nočnímu natáčení na Karlově mostě museli filmaři osvětlit tři kilometry na obou březích Vltavy. Cílem bylo zdůraznit atmosféru staré Evropy.

Do Prahy se Cruise vrátil v roce 2010 při natáčení snímku Mission: Impossible - Ghost Protocol, v němž několik pražských míst zastupovalo Moskvu a Budapešť. Interiér a některé exteriéry Kremlu jsou ve skutečnosti Pražským hradem. Na natáčení se podíleli i Češi. Barrandovské ateliéry posloužily především pro interiérové scény. Kromě technického zajištění filmu a komparzu se v epizodní roli objevil herec Pavel Kříž.

Mission: Impossible Odplata - První část dorazí do kin 27 let po prvním snímku. S rozpočtem 290 milionů dolarů představuje novinka nejdražší film z cyklu Mission: Impossible i nejdražší projekt v kariéře Cruise.

Návštěvnost filmové série Mission: Impossible v České republice:

Pořadí Název filmu Režisér Rok premiéry Rozpočet (v milionech dolarů) Návštěvnost v ČR 1. Mission: Impossible Brian De Palma 1996 80 200.284 2. Mission Impossible - Fallout Christopher McQuarrie 2018 178 144.972 3. Mission: Impossible II John Woo 2000 125 127.955 4. Mission: Impossible - Národ grázlů Christopher McQuarrie 2015 150 97.048 5. Mission Impossible - Ghost Protocol Brad Bird 2011 145 75.584 6. Mission: Impossible III J. J. Abrams 2006 150 61.655

Zdroj: Unie filmových distributorů