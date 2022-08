Sedmou etapu Vuelty vyhrál Herrada, Evenepoel jako první udržel červený trikot

Cistierna (Španělsko) - Sedmou etapu Vuelty o délce 190 km mezi městy Camargo a Cistierna vyhrál ve spurtu pětice uprchlíků španělský cyklista Jesús Herrada. Belgičan Remco Evenepoel přijel do cíle v hlavním poli a jako první lídr v letošním ročníku si udržel červený trikot do dalšího dne.

Dvaatřicetiletý Herrada dosáhl na domácí Grand Tour na druhé vítězství po roce 2019. Ve spurtu se člen týmu Cofidis vyvezl za britským favoritem Fredem Wrightem a na posledních desítkách metrů ho porazil. Před Wrighta, jenž zahájil spurt dlouho před cílem, se ještě dostal Ital Samuele Battistella.

Herrada po dojezdu dlouho své vítězství vstřebával a bojoval se slzami. "Je to šílené. Musel jsem být na posledním kilometru trpělivý a být přilepený na kolech soupeřů. Věděl jsem, že ve skupině jsou rychlí soupeři, ale na spurt jsem si věřil. Tuhle výhru si vychutnáme," řekl Herrada, jenž se stal po středeční výhře Marca Solera druhým španělským vítězem během tří dnů. Předtím domácí jezdci čekali na etapový triumf dva roky.

Hlavní pole přijelo s odstupem 29 sekund se všemi favority včetně Evenepoela. Poté, co se dosud v 77. ročníku Vuelty po každé etapě měnil majitel červeného dresu, se dvaadvacetiletému jezdci týmu Quick-Step Alpha Vinyl podařilo jako prvnímu zůstat ve vedení. V čele má Evenepoel náskok 21 sekund před Francouzem Rudym Molardem, obhájce prvenství z minulých tří ročníků Primož Roglič ze Slovinska je se ztrátou 1:01 čtvrtý.

"Škoda, že týmy pracující v pelotonu uprchlíky nechytily, ale vepředu byla fakt silná skupina," řekl Evenepoel, jenž udržel červený trikot jako teprve druhý Belgičan za posledních 40 let po Philippeu Gilbertovi v roce 2010. "Mám teď dobrý náskok, takže budu rád, pokud ho udržím. Ale samozřejmě, pokud se naskytne příležitost, pokusím se ji využít. Je to třítýdenní závod a mít před časovkou náskok je lepší než ztrácet," řekl elitní časovkář s výhledem na úterní jízdu proti času z Elche do Alicante.

Debutant Vojtěch Řepa, jenž je po čtvrtečním odstoupení Jana Hirta jediným českým účastníkem závodu, dnes dojel na 129. pozici 15:38 minuty po vítězi. Průběžně mu patří 131. příčka.

O víkendu čekají cyklisty dvě horské etapy s cílem na kopci. V sobotu se bude na závěr stoupat na Colláu Fancuaya, v neděli na Les Praeres Nava. Oba cílové výšlapy jsou první kategorie.

Vuelta - 7. etapa (Camargo - Cistierna, 190,1 km):

1. Herrada (Šp./Cofidis) 4:30:58, 2. Battistella (It./Astana-Kazachstán), 3. Wright (Brit./Bahrajn Victorious), 4. Janssens (Belg./Alpecin-Deceuninck), 5. Sweeny (Austr./Lotto-Soudal) všichni stejný čas, 6. Bennett (Ir./Bora-hansgrohe), 7. Stewart (Brit./Groupama-FDJ), 8. Groves (Austr./BikeExchange-Jayco), 9. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 10. McLay (Brit./Arkéa-Samsic) všichni -29, ...129. Řepa (ČR/Kern Pharma) -15:38.

Průběžné pořadí:

1. Evenepoel (Belg./Quick-Step-Alpha Vinyl) 25:21:34, 2. Molard (Fr./Groupama-FDJ) -21, 3. Mas (Šp./Movistar) -28, 4. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -1:01, 5. Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) -1:12, 6. Sivakov (Fr./Ineos Grenadiers), 7. Geoghegan Hart (Brit./Ineos Grenadiers) oba -1:27, 8. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -1:34, 9. S. Yates (Brit./BikeExchange-Jayco) -1:52, 10. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) -1:54, ...131. Řepa -59:19.