Sedmibojařka Cachová může popáté ovládnout domácí šampionát

Praha - Sedmibojařka Kateřina Cachová bude o víkendu na stadionu v pražském Edenu útočit na pátý republikový titul. Tím by se v historické statistice vyrovnala rekordmance Marcele Koblasové. Šestá žena mistrovství Evropy 2018 poslední český titul získala v roce 2017, kdy vytvořila rekord šampionátu 6337 bodů.

Loni a předloni se Cachová vícebojařského mistrovství ČR nezúčastnila. V letošní sezoně poznamenané koronavirem před měsícem zvítězila na domácím mítinku v Plzni, kde posbírala 5978 bodů. Tento výkon by ráda při republikovém šampionátu výrazně zlepšila.

"Cítím se dobře, takže se na závod moc těším. Zjistíme, jak se nám s trenérem podařilo připravit a na čem je do příštího roku třeba víc zapracovat," uvedla v tiskové zprávě svazu svěřenkyně Františka Ptáčníka, která může dokončit jubilejní 50. víceboj.

Jako obhájkyně titulu nastoupí v Edenu Jana Novotná. O třetí medaili za sebou bude usilovat Kateřina Dvořáková, která byla v uplynulých dvou letech vždy stříbrná.

Na třetí titul za sebou bude v desetiboji útočit Jan Doležal, čeká ho však první víceboj po více než roce. V závěru minulého roku měl vážné zdravotní potíže, takže není jasné, v jaké se představí formě.

"Z několika startů, které jsem letos absolvoval, to nevypadá špatně. Před půl rokem jsem musel na operaci, tak netuším, co se mnou udělá závod. Vyloženě jsem se letos na desetiboj necítil, ale chci to zkusit prodat a jít do toho s čistou hlavou. Třeba to vyjde. Necháme se překvapit," řekl.

Spolufavoritem bude dvaadvacetiletý Ondřej Kopecký, který loni skončil na MCŘ třetí a získal první desetibojařskou mistrovskou medaili mezi dospělými. V únoru ovládl halový domácí šampionát v sedmiboji.