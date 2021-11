Sedmé vydání České knihy rekordů nabízí osmdesát procent nových údajů

Praha - Aktuální tuzemské rekordy s přívlastky největší, nejstarší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší či nejrychlejší nabízí sedmé vydání České knihy rekordů. Výpravná publikace plná videí, rekordů a kuriozit obsahuje 1596 údajů, 2210 fotografií a 390 QR kódů. Knihu dnes v pražském klubu Mat představili vydavatelé z Agentury Dobrý den Pelhřimov. Kmotrou knihy, v jejíž kapitole Film výrazně figuruje, se vzhledem k pandemické situaci jen na dálku stala Jiřina Bohdalová. Knihu dnes v Praze v obří mýdlové bublině vytvořené Matějem Kodešem pokřtil Alexandr Károlyi, první ombudsman Českého olympijského výboru a nejdéle působící předseda disciplinární komise fotbalového svazu ČR.

Fotogalerie

"Letos je paní Bohdalová nově zapsaná v České knize rekordů jako herečka s nejdelší filmovou kariérou, která trvá už 84 let. První snímek natočila v útlém dětství a nyní půjde do kin její vánoční pohádka. Druhým zapsaným údajem je neuvěřitelní množství jejích 224 filmů, ve kterých hrála, což nemá obdoby," řekl ČTK prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov Miroslav Marek.

V novém reprezentativním vydání České knihy rekordů kromě tradičních kapitol, jako například Siláci, Hry a hračky, Svatby, Z kuchyně, Česká republika UNESCO, Film, Divadlo, Zručnost, Děti a pro děti, Hudba, Psi, Příroda čaruje, Rekordy z obcí a měst, Zlaté české ručičky, Lidové tradice, Patenty a vynálezy, Fotbal, Hokej, Auto-moto, Zdraví a zdravotnictví nebo Handicapovaní hrdinové zájemci naleznou zcela nové kapitoly Masaryk, Expo DUBAI, 3D tisk, Pekaři a pečení, Rekordy na Sněžce, Akrobacie nebo Střelba, zbraně a vojáci.

"Osmdesát procent údajů je nových. Tentokrát je to pro nás číslo velmi cenné, protože se tentokrát polovina tříletého období, kdy knihy vydáváme, týkala koronaviru. To znamená, že spousta akcí byla zrušena, a přesto přišlo takové množství zápisů. Zápis do knihy rekordů byl pro řadu lidí motivem, aby v době lockdownu něco dělali. Nejde jen o rozšiřování jejich sbírek, ty možnosti po internetu jsou stále, ale máme například i rekordmana, který dokázal ve svém obýváku kolem dvou stolů uběhnout maraton," podotkl Marek.

Čtenáři se z nového vydání České knihy rekordů dále například dozvědí kolik váží nejtěžší zlatá mince nebo kolik lidí se účastnilo největšího společného přípitku. Na fotografii také uvidí klobouk, pod který se vešlo 98 lidí a seznámí se s rekordy, které drží legenda divadla Semafor Jiří Suchý nebo fotbalista Petr Čech.

Česká kniha rekordů vždy nabízí nové rekordy posledních tří let. Nad jejich regulérností dohlížejí komisaři Agentury Dobrý den, která také provozuje Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově.