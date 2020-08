Sedmdesátiny Pospíšila připomene několik akcí

Praha - Dnešní vydání remasterovaného LP ... a nestřílejte na milence z roku 1986 je součástí akcí k oslavám 70. narozenin rockového písničkáře Luboše Pospíšila, které připadnou na 6. září. V narozeninovém týdnu se mezi gratulanty přidá Česká televize, která v premiéře uvede 12. září Pospíšilovi věnovaný dokument v režii Aleny Činčerové. Narozeninové koncerty majitele výrazného tenoru se uskuteční 7. října v klubu Semilasso v Brně a 13. a 14. října v pražském Lucerna Music Baru.

"Zatím se mě to tak hluboce nedotklo. Pavel Šrut, když mě bylo padesát a jemu šedesát, říkal: Padesátiny, to neslav, to ještě nestojí za to. Ale šedesát, to se slavit už musí, to už stojí za to. A sedmdesát? To už zase nestojí za to," řekl Pospíšil v rozhovoru s ČTK.

Reedici alba ... a nestřílejte na milence pokřtí Pospíšil 26. září na Svatováclavských slavnostech v Kutné Hoře. "S Kutnou Horou mám spojenou celou svoji muzikantskou minulost, protože jsme tam v roce 1967 nastupoval do své první kapely. Často jsme se tam vracel. S tímhle městem mě spojuje více věcí - chodil jsem tam na gymnázium a koná se tam Ortenova Kutná Hora. Tyto spojitosti se potom objevují v mých různých písních, ať už to jsou studentské náměty textů nebo přímý odkaz na básníka Jiřího Ortena v písni Píši vám, Karino," uvedl Pospíšil.

Nahrávku ... a nestřílejte na milence nepovažuje Pospíšil za svoji nejlepší, ale cení si ji jako své první vlastní desky. "Debutovou sólovou desku Tenhle vítr jsem měl rád jsme dělal s Láďou Kantorem a Otakarem Petřinou, v době její přípravy jsem byl ještě členem C&K Vocalu. Na .. a nestřílejte na milence spousta práce zůstala na mně, v podstatě mi nikdo nepomáhal ani s produkcí. A přitom tahle práce, která nebývá vidět, je někdy nejcennější. Proto si i z tohoto důvodu tohle album považuju. A také proto, že shodou okolností na desce hraje Petr Skoumal, který mi sám nabídl spolupráci," uvedl.

Říjnové narozeninové koncerty Pospíšil absolvuje s hosty. V Praze to budou Michal Prokop a Michal Ambrož. V Brně s ním zahraje Pavel Váně, známý ze skupiny Progres 2. "Pavel byl letos uvedený do Beatové síně slávy, a tak ho tak já jako 'délesloužící' mohu přivítat," podotkl.

Pospíšil koncertuje s obnovenou kapelou 5P, kterou dále tvoří kytarista Mirek Linhart a o generaci mladší muzikanti - klávesista Ondřej Fencl, bubenice Pája Táboříková a baskytarista Martin Štec. "Obsazení 5P je v posledních letech stálé, ale Pája (Táboříková) je v radostném očekávání. Jsme domluvení, že narozeninové koncerty ještě odehraje. Její lékař prý nechal rozhodnutí na ní," uvedl Pospíšil.

Na oficiální hudební scéně působí Pospíšil od roku 1971, kdy se stal členem souboru C & K Vocal. Předtím hrál v různých beatových kapelách, později odešel na sólovou dráhu. Jeho prvním sólovým počinem byl v roce 1981 singl Kráska v nesnázích. Pospíšil působil také jako zpěvák v jedné ze sestav skupiny Blue Effect a spolupracoval se skupinou Biograf.