Brusel - Prezidenti a premiéři sedmadvaceti zemí Evropské unie v této chvíli neplánují svolávat v listopadu mimořádný summit k brexitu. Po jejich dnešní večeři, při které o britském odchodu z evropského bloku diskutovali, to uvedl unijní představitel dobře obeznámený s jednáním. Šéfové států a vlád sedmadvacítky jsou ovšem připraveni se sejít "až a pokud" šéf unijního vyjednávacího týmu Michel Barnier oznámí, že v nyní zablokovaných brexitových rozhovorech nastal "rozhodující pokrok".

Barniera zároveň podle tohoto informovaného představitele lídři 27 zemí vyzvali, aby se dál snažil s britskou stranou dosáhnout dohody na základě pokynů, které už od nich dostal. Barnier, který dnes u večeře prezidenty a premiéry s vývojem jednání seznámil, má jejich plnou důvěru. "Přes intenzivní rozhovory (s Londýnem) nebylo dosaženo dostatečného pokroku," shodli se vrcholní představitelé EU27.

"Všichni jsme jednotní a doufáme, že se dohoda vyjedná," řekl po večeři novinářům český premiér Andrej Babiš. Potvrdil, že listopadový summit není v plánu a jednat by se o odchodu Británie z EU mělo na úrovni šéfů států a vlád až v prosinci na řádném summitu.

Večeře, při níž byl stav rozhovorů o brexitu jediným bodem diskuse, trvala v Bruselu asi půldruhé hodiny. Už před ní seznámila své evropské partnery s britským pohledem na nynější situaci britská premiérka Theresa Mayová. Podle šéfa europarlamentu Antonia Tajaniho, který byl jejímu asi dvacetiminutovému vystoupení přítomen, nenabídla Mayová obsahově nic nového, atmosféra však podle něj byla pozitivní a všichni dávali najevo odhodlání dohodnout se. Britská premiérka podle svého mluvčího mimo jiné prohlásila, že má důvěru v dobrý výsledek rozhovorů a že jejich závěrečná fáze vyžaduje důvěru a dobré vedení na obou stranách jednacího stolu.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz při odchodu novinářům řekl, že mnohé z toho, co dnes svým kolegům Mayová řekla, už bylo známé. "Důležité je, že chce, abychom se domluvili," poznamenal s tím, že v příštích týdnech či měsících bude podle něj věc vyřešena. Také nizozemský premiér Mark Rutte podotkl, že mnoho nového dnešní večer nepřinesl. Připomněl, že Barnier a vyjednávací týmy měli být s prací hotovi do Vánoc, aby v prvních měsících příštího roku měly britský parlament i europarlament dost času na ratifikaci smlouvy.

Evropská unie ve snaze odblokovat situaci nabídla Londýnu diskusi o ročním prodloužení přechodného období po britskému vystoupení z bloku. Tedy místo nyní předběžně domluveného konce roku 2020 až do závěru roku 2021. Po tu dobu by Británie de facto zůstala na unijním jednotném trhu a v celní unii. Podobné řešení by dalo stranám víc času na finální vyřešení nyní kritického bodu, tedy zachování nynějšího volného režimu na irsko-severoirské hranici.

Než se toto řešení domluví, chce EU právně závaznou a časově neomezenou "pojistku", která by zajistila udržení Severního Irska v evropské celní unii. To je pro Londýn nepřijatelné a v neděli podle diplomatů jednání skončila na britském požadavku, aby taková pojistka byla časově omezená.