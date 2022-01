Sedm měsíců od tornáda v Moravské Nové Vsi otevřela pobočka pošty

Pobočku České pošty v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku, kterou v červnu poničilo tornádo, znovu otevřeli 20. ledna 2022. Dosud do městysu dojížděla mobilní pošta.

Moravská Nová Ves (Břeclavsko) - Necelých sedm měsíců poté, co část Břeclavska a Hodonínska poničilo loni v červnu tornádo, se v Moravské Nové Vsi dnes odpoledne znovu otevřela pobočka České pošty. Budova, kde pobočka sídlí, byla poničená, postup oprav teprve nyní umožnil bezpečný provoz. ČTK to řekli starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut (TOP 09) a mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

"Samotné prostory pobočky nebyly poškozené, ale budova, v níž sídlí, přišla o střechu a veškerá okna. Do budovy také zateklo, i když hlavní prostor pošty to výrazněji nepostihlo," konstatoval starosta Košut. Hlavní překážkou pro obnovení provozu bylo lešení stojící na úzkém chodníku před budovou, které neumožňovalo bezpečný přístup.

"Kvůli tornádu byly uzavřeny dvě pobočky, a to v Lužicích a tady v Moravské Nové Vsi. V Lužicích se podařilo provoz obnovit už loni na podzim, zde trvaly práce o něco déle. Po dobu uzavření kamenných poboček do obcí zajížděla mobilní pošta, kde bylo možné zajistit většinu obvyklých služeb - od výběru peněz, přes zaplacení složenek, odeslání nebo vyzvednutí balíčku či jiných zásilek," uvedl mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Díky tomu, že samotné prostory pošty poškozené nebyly, otevřela dnes pobočka v původní podobě. V budoucnu se ale možná přestěhuje do prostor úřadu městyse. "Pošta nyní sídlí v bývalé školní budově, která i po opravě střechy a oken potřebuje kompletní rekonstrukci. Už dříve jsme uvažovali o tom, že bychom pobočku jako Pošta Partner převzali a provozovali v budově úřadu. Po opravě jsme tam získali nové prostory v podkroví, kam bychom přesunuli zasedací místnosti, v poschodí by sídlila samospráva a v přízemí by mohla být matrika, podatelna a právě pošta," nastínil starosta Košut.

Ze současné budovy, kde sídlí i pošta, by se odstěhovala i obecní policie, celé poschodí by tak zůstalo volné. Vše je ale závislé na kompletní rekonstrukci někdejší školní budovy. Zatím pošta bude působit na místě, kde jsou na ni lidé zvyklí posledních 25 let.