Sedm dětí a jejich matka zemřely při požáru domu na severu Francie

Lille (Francie) - Sedm dětí ve věku od dvou do 14 let a jejich matka zemřely při požáru, který v noci na dnešek zachvátil jejich dům v Charly-sur-Marne na severu Francie. Otec smíšené rodiny byl s vážnými popáleninami z domu v obci se zhruba 2600 obyvateli vyproštěn a převezen do nemocnice, informovaly podle agentury AFP policie a hasiči.

Děti, pět dívek a dva chlapci, a jejich rodiče spali v druhém podlaží domu, když propukl požár. Hasiče přivolali sousedi v 0:52 SEČ. Podle policie čtyři děti pocházely z prvního svazku matky, uvedla policie. Požár byl uhašen brzy ráno.

Poslední podobné neštěstí se ve Francii stalo v noci z 15. na 16. prosince, kdy zemřelo šest osob včetně čtyř dětí při požáru sedmipodlažního obytného domu ve městě Vaulx-en-Velin u Lyonu.