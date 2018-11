Režisérka Andrea Sedláčková (vpravo) při natáčení celovečerního dokumentu o držiteli čtyř prestižních cen World Press Photo Antonínovi Kratochvílovi (vlevo) v Černobylu na snímku z 20. listopadu 2018. Film s názvem Můj otec Antonín Kratochvíl spojuje příběh tří generací fotografů, prostřednictvím syna Michaela (uprostřed) budou filmaři sledovat osudy klanu Kratochvílů a především jednoho z nich, otce Antonína. Dokument vstoupí do kin v roce 2020.

Režisérka Andrea Sedláčková (vpravo) při natáčení celovečerního dokumentu o držiteli čtyř prestižních cen World Press Photo Antonínovi Kratochvílovi (vlevo) v Černobylu na snímku z 20. listopadu 2018. Film s názvem Můj otec Antonín Kratochvíl spojuje příběh tří generací fotografů, prostřednictvím syna Michaela (uprostřed) budou filmaři sledovat osudy klanu Kratochvílů a především jednoho z nich, otce Antonína. Dokument vstoupí do kin v roce 2020. ČTK/4press

Praha - Režisérka Andrea Sedláčková začala v těchto dnech natáčet v Černobylu celovečerní dokument o držiteli čtyř prestižních cen World Press Photo Antonínovi Kratochvílovi. Film s názvem Můj otec Antonín Kratochvíl spojuje příběh tří generací fotografů, prostřednictvím syna Michaela budou filmaři sledovat osudy klanu Kratochvílů a především jednoho z nich, otce Antonína. Dokument vstoupí do kin v roce 2020. ČTK o tom za tvůrce informovala Martina Reková.

"Chci udělat film o hledání identity, což je téma vycházející z Antonínových fotografií. Bude to i film o svobodě, za kterou člověk často zaplatí velkou cenu. A především bude o lásce mezi synem a otcem, kdy Michael do osmnácti let o svém otci Antonínovi nic nevěděl. Zásadní roli sehraje i samotný akt fotografování, který spojuje rovnou tři generace Kratochvílů - dědečka, otce a syna," uvedla režisérka Sedláčková, která v minulosti natočila například celovečerní snímek Fair Play nebo dokument Život podle Václava Havla.

Pátrání po minulosti rodu Kratochvílů ukazuje, jak neklidné 20. století několikrát zasáhlo do osudů několika generací. Antonín Kratochvíl strávil první roky dětství v pracovním táboře ve Vinoři u Prahy, kam byl jeho otec Jaroslav s rodinou v 50. letech vystěhován. V osmnácti Antonín emigroval z Československa. Svého syna Michaela tak opustil ještě před jeho narozením. Prožil dramatický rok v rakouském uprchlickém táboře, strávil několik měsíců ve švédském kriminále, bojoval v Čadu v barvách francouzské cizinecké legie, odkud se mu podařilo utéct. V Amsterdamu vystudoval fotografii na prestižní Gerrit Rietveld Academie.

Úspěch na něj čekal nakonec v Americe, odkud se vydal fotografovat válečné konflikty. Po téměř 20 letech se vrátil do vlasti, kde se poprvé setkal se synem Michaelem. Antonín Kratochvíl pracoval jako fotograf například pro The New York Times, Newsweek, Vogue a Rolling Stone.

Do místa jaderné katastrofy v Černobylu se Antonín Kratochvíl podíval několikrát, poprvé v roce 1996. Do Černobylu se svým synem nejede fotit poprvé. Kdysi ho tam však Michael doprovázel coby asistent, dnes stojí vedle otce jako rovnocenný fotograf. Jedním z cílů této cesty je idea, že Michael i Antonín udělají fotografický portrét toho druhého.

Na podporu vzniku celovečerního dokumentu o jednom z nejzásadnějších českých fotografů pořádá Leica Gallery Prague veřejnou aukci fotografií Antonína Kratochvíla, která se uskuteční 4. prosince. Aukce se zúčastní Antonín i Michael Kratochvílovi.