Praha - Pro vojenskou misi v Afghánistánu je podle někdejšího šéfa armády Jiřího Šedivého charakteristické to, že není zřejmé, kdo je nepřítelem. Vojáci na to musí být připraveni. Šedivý to řekl ČTK v souvislosti s sebevražedným atentátem, jehož oběťmi se stali tři čeští vojáci. Zabránit těmto tragédiím by podle Šedivého mohlo pomoci větší využívání technického průzkumu pomocí bezpilotních strojů.

"Je to vždycky něco, co zasáhne nejenom okolí toho vojáka, tedy příbuzné a blízké, je to také psychický šok pro ostatní vojáky," uvedl Šedivý ke vnímání události, jaká postihla hlídku v okolí základny Bagrám. Podle generála Šedivého je to nejhorší zpráva i pro náčelníka generálního štábu. Vojáci na to ale musí být připraveni. "Psychologická příprava na to, co se může stát, musí být od velitele až po posledního vojáka," uvedl Šedivý.

Mise v Afghánistánu je podle něj typická tím, že "nevíte, kde máte nepřítele". Zatímco ve standardním boji například proti příslušníkům takzvaného islámského státu vojáci bojují proti nepříteli, který někde má nějaké postavení, odkud střílí, v Afghánistánu tomu tak není. "Nevíte, jestli vás jde člověk pozdravit v dobrém úmyslu, nebo jestli se jde odpálit," řekl generál.

Sebevražedným útokům může podle Šedivého pomoci zabránit speciální neuniformovaný zpravodajský tým, který je schopen v předstihu zjistit, jaká je situace a kdo se v okolí hlídky pohybuje. "Měli bychom mnohem víc používat technický průzkum, byť má také své omezení. Díky bezpilotním strojům by měl být neustále přehled nad tím, co se kolem jednotky děje," uvedl Šedivý. Monitoring z výšky by měl podle něj odhalit, když se někdo v okolí hlídkujících vojáků začne chovat divně, například, že místní obyvatelé se začnou vzdalovat od někoho, kdo se mezi nimi náhle objevil.

K pravidlům hlídky podle Šedivého patří zbytečně nevysedat z vozidel a mít zajištěno krytí a prostor kolem sebe, což ale hlídkování ne vždy umožňuje.

Čeští vojáci zahynuli na východě Afghánistánu při útoku sebevražedného atentátníka, k němuž se přihlásilo radikální islamistické hnutí Tálibán. Afghánec se v jejich blízkosti odpálil, když byli na pěší hlídce nedaleko Bagrámu, kde je největší americká základna v zemi. Těla vojáků budou do Česka dopraveny armádním speciálem ve středu.