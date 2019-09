Šedivá přála Špotákové postup, sama proklouzla se štěstím

Dauhá - Před závěrečnou sérií kvalifikačních hodů ve druhé skupině oštěpařek na mistrovství světa figurovala Irena Šedivá v celkovém pořadí na jedenáctém místě, její zkušenější reprezentační kolegyně Barbora Špotáková byla mimo postupové pozice. Světové rekordmance svěřenkyně Jana Železného postup přála a pak napjatě sledovala, jestli ji nepřehodí ještě nějaká další konkurentka.

Nepřehodila a Šedivá výkonem 60,90 metru jako poslední postoupila do finále. "Já věděla, že tam mám rezervu jedno místo, a to jsem přála Báře a pak už jsem to tolik nepřála nikomu. Já se přemlouvala, abych jim to přála, protože jsem si říkala, že když jim to nebudu přát, tak se mi to naopak vrátí. Snažila jsem se být taková neutrální, ale byly to strašné nervy," uvedla sedmadvacetiletá oštěpařka.

Na šampionát se dostala díky pozvánce od mezinárodní federace, protože za ostrým limitem IAAF osobním rekordem 61,32 o 18 centimetrů zaostala. A dnes taky čekala. "Mně to hrozně připomnělo tu sezonu. Zase jsem s tím nic nemohla udělat, seděla jsem a čekala jsem, jestli to vyjde, nebo ne. Asi je to takové motto mé sezony, čekat a doufat, že to vyjde," připomněla.

Uznala, že do finále proklouzla se štěstím. "Nebyla jsem úplně sama sebou. Ten první pokus se mi kolena strašně třásla. Ten druhý ani nevím, jak se stal, a třetí mluvil za všechno... Fakt to nebylo ono, ulevilo se mi," řekla oštěpařka, která se pokusem ze druhé série kvalifikovala do druhého velkého finále za sebou.

Když loni postoupila na ME v Berlíně, prozradila, že její otec slíbil, že si po čtvrtstoletí vztahu vezme její maminku. "Svatba je 9. října," uvedla. Tentokrát žádná "rodinná prémie" vypsána nebyla. "Myslím, že svatba na pár let dopředu stačí jako odměna, takže letos zatím nic."

Trenér Železný ji chválil, že velké akce umí. "Je nervózní, ale je schopná dostat se k tomu svému maximu. Letos se jí to povedlo dvakrát. Neříkám, že dneska to dopadne úplně skvěle, ale je to závodnice, ze které máte radost. Když ji připravíte optimálně k závodu, pravděpodobnost, že vám to tam předvede, je vysoká," řekl novinářům.

Z kvalifikace ale jeho svěřenkyně nadšená nebyla. "Úplně mi nevyšla, ostatním holkám taky ne. Měla jsem štěstí," hodnotila své vystoupení.

Ve finále by si ráda zlepšila osobní rekord. "Jde o to, aby se člověk pořádně soustředil a dokázal to předvést v tu správnou chvíli," dodala.

Finále oštěpařek začne v úterý ve 20:20 SELČ.