Secesní kavárna Union v České Lípě se dočká opravené fasády

Česká Lípa - Secesní kavárna Union v České Lípě by se příští rok měla dočkat opravené fasády. Nejdřív město několik let marně hledalo firmu, která by poškozený plášť jedné z nejcennějších budov ve městě opravila. Když ji našlo, vše zhatila koronavirová pandemie. Firma Opravy památek-Kabáč, která loni zakázku v soutěži získala, odstoupila kvůli nedostatku pracovníků od smlouvy. Teď se podařilo vybrat v soutěži nového dodavatele. Opravu provede pražská firma COR Interiors za 2,6 milionu korun, řekla ČTK mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Kavárnu Union postavila v letech 1906-1907 ve stylu florální secese místní firma Otto John & Josef Jisba. Za projekt získala zlatou medaili na prvním libereckém veletrhu. Budova s bohatou secesní štukovou výzdobou vyrostla na rohu tehdejší Poštovní a Dlouhé ulice na místě dvou starších domů a někdejší městské brány. V přízemí byly původně obchody a v patře kavárna, dnes slouží jako kavárna přízemí a prostory původní kavárny v patře pronajímá radnice ke krátkodobým akcím.

Památkově chráněná budova, která patří ve městě k nejkrásnějším, prošla před více než 20 lety rekonstrukcí, nutně ale potřebovala opravu střechy a fasády, do které zatékalo. Horní část budovy už muselo město zajistit sítěmi. "Aby chodce neohrožovaly kusy odpadávající omítky," řekla mluvčí města. Dodavatele na opravu střechy a fasády památkově chráněné budovy hledala Česká Lípa od roku 2017. Zakázku nakonec rozdělila, opravu střechy za 2,5 milionu korun se podařilo dokončit loni v září.

Takzvaná Unionka není jedinou památkou, do níž radnice investuje. Ne ve všech případech jde ale o tak levné zakázky. Na začátku listopadu začala rekonstrukce Jiráskova divadla, která přijde na 161 milionů korun a potrvá přes dva roky. Město také připravuje rekonstrukci Kounicova domu ze druhé poloviny 18. století. Vyhořelou památku Česká Lípa před dvěma lety koupila a nechala ji provizorně zabezpečit. Náklady na její rekonstrukci se odhadují na více než 80 milionů korun. Dokončit by ji chtěli nejpozději v roce 2025. "Sloužit pak bude domu dětí Libertin," dodala Kňákal Brožová.