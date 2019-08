Sebevražedný atentátník zabil v Kunduzu nejméně deset lidí

Kábul - Sebevražedný atentátník islamistického hnutí Tálibán dnes v severoafghánském Kunduzu zabil nejméně deset vládních vojáků a civilistů, uvedla agentura Reuters. Stalo se tak v době masivního útoku Tálibánu na toto město. Podle mluvčího prezidenta Ašrafa Ghaního armáda útok částečně odrazila, v ulicích se však stále bojuje.

Atentátník se sebevražednou vestou se odpálil večer mezi vládními vojáky na centrálním náměstí v Kunduzu. Podle agentury DPA byli ve chvíli útoku přítomni také novináři.

Agentura Reuters ještě před atentátem uvedla, že boje v Kunduzu si dosud vyžádaly životy nejméně tří civilistů a 71 jich bylo zraněno.

Kunduz leží na strategické křižovatce mezi severem země a metropolí Kábulem a má přes 260.000 obyvatel. Tálibán se města v minulosti několikrát zmocnil, poprvé v roce 2015. Podle člena vedení provincie Ghuláma Rabbáního začal nynější útok stovek Tálibánců dnes hodinu po půlnoci místního času. Zabrali při něm několik čtvrtí a významných budov, včetně nemocnice či elektrické rozvodny.

Postup povstalců pomohly zpomalit nálety a přivolané posily. Znovudobývání území je ale s ohledem na přítomnost množství civilistů pomalé a podle DPA se vládním jednotkám dosud podařilo získat z rukou Tálibánu pouze jednu čtvrť.

V kunduzské nemocnici drželi bojovníci Tálibánu pacienty jako rukojmí, uvedla AP. Podle šéfa zdravotnických zařízení v provinci Esanulláha Fazelího ale později objekt opustili poté, co je o to personál požádal s ohledem na bezpečnost nemocných. "Svým způsobem jsme vděčni, že Tálibán přijal to, co mu říkali," řekl Fazelí.

Mluvčí prezidenta Ghaního prohlásil, že Tálibán "jako vždy zaujal pozice v oblastech s civilisty" a že vládní vojáci útok odrážejí. Ministr obrany Asadulláh Chálid odpoledne řekl, že armáda do Kunduzu urychleně přesunula posily z Kábulu a že již "velice brzy" bude moci oznámit, že město a jeho okolí je zbavené Tálibánu.

Podle ministerstva obrany zahynulo při pozemním i leteckém protiútoku nejméně 60 příslušníků Tálibánu. Jeden nálet prý usmrtil 20 povstalců, včetně dvou velitelů. Radikální hnutí své údajné ztráty nekomentovalo, stejně tak se nevyjádřilo ministerstvo obrany k bilanci obětí z řad vládních jednotek.

Tálibán v současné době vyjednává s USA v Kataru o ukončení afghánského občanského konfliktu a obě strany tvrdí, že jsou blízko dohodě. V Afghánistánu je 20.000 zahraničních vojáků, většina z nich jsou Američané. Válka, která v zemi trvá od roku 2001, si podle odhadů vyžádala životy 31.000 civilistů.

Vládu Tálibánu svrhla v listopadu 2001 mezinárodní koalice vedená Američany, kteří tak reagovali na teroristické útoky v USA z 11. září téhož roku, jejichž strůjci měli podporu afghánského režimu. Od té doby ovšem pozice Tálibánu postupně sílí; nyní povstalci ovládají zhruba polovinu Afghánistánu a požadují, aby ze země odešly veškeré zahraniční jednotky. Na útoky podobné tomu dnešnímu v Kunduzu se pohlíží jako na snahu Tálibánu upevnit si vyjednávací pozici.