Kábul - Tři čeští vojáci dnes zahynuli na východě Afghánistánu při útoku sebevražedného atentátníka, k němuž se přihlásilo radikální islamistické hnutí Tálibán. Afghánec se v jejich blízkosti odpálil, když byli na pěší hlídce nedaleko Bagrámu, kde je největší americká základna v zemi. Těla trojice mladých mužů dopraví do Česka armádní speciál ve středu, oznámil generální štáb české armády. Premiér Andrej Babiš označil vojáky za hrdiny, prezident Miloš Zeman zdůraznil, že je třeba i přes tuto tragédii pokračovat v boji proti terorismu.

Šestatřicetiletý rotný Martin Marcin a desátníci Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, kterým bylo 28 a 25 let, byli na patrole zhruba devět kilometrů od základny v Bagrámu. "V prostoru, kde jsme operovali, museli vojáci vystoupit ze svých obrněných vozidel a pokračovat pěšky, je to standardní situace. Ten útok byl nenadálý, byla spatřena pouze jedna osoba, která se odpálila v prostoru, který byl vybrán tak, že následky bohužel byly fatální," popsal událost na tiskové konferenci v Praze zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Verner.

Atentátníkovi bylo okolo 18 let. Podle listu The New York Times to řekl místní bezpečnostní činitel. Výbuch byl podle něho tak silný, že tlakovou vlnou bořil okolní hliněné zdi.

Videozáznam briefingu Jiřího Vernera:

Česká armáda od roku 2002 do Afghánistánu poslala více než 9000 vojáků, 13 z nich zahynulo. Oběti dnešního atentátu, který se stal ráno místního času (okolo 3:50 SELČ), byly členy čtvrté brigády rychlého nasazení, konkrétně 42. mechanizovaného praporu v Táboře.

Další čeští vojáci působící na základně jsou podle Vernera v pořádku. Při útoku byli podle velení mise zranění tři další členové hlídky, jeden Američan a dva vojáci afghánské armády.

Verner označil padlé Čechy za hrdiny a uvedl, že podpoří jejich posmrtné vyznamenání. Ke změně přístupu k české misi v Afghánistánu by však jejich smrt podle něj neměla vést.

O hrdinech mluvila v reakci na osud trojice i řada českých politiků včetně premiéra Babiše, který uvedl, že si váží toho, co udělali pro vlast. Podle prezidenta Zemana, který se hodlá zúčastnit středečního příletu jejich těl, by smrt vojáků neměla Čechy odradit od úsilí bojovat proti mezinárodnímu terorismu.

Lítost nad smrtí příslušníků podpůrné mise NATO dal najevo i vrchní velitel amerických a spojeneckých sil v Afghánistánu armádní generál John Nicholson. "Jejich oběť ještě více posílí naše odhodlání," řekl.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg vyjádřil na twitteru soustrast blízkým vojáků a České republice.

Podle www.army.cz sloužilo k letošnímu 12. červenci v Afghánistánu 249 českých vojáků. Tím byl v podstatě naplněn dosavadní mandát, podle kterého jich v zemi může působit až 250. V současnosti hlídají spojeneckou základnu Bagrám, na letišti v Kábulu sídlí české velitelství, poradní letecký tým nebo tým specialistů v oblasti komunikační technologie. V Kábulu také působí vojenští policisté, kteří střeží českou ambasádu.

Hnutí Tálibán a místní odnož organizace Islámský stát často útočí na afghánské bezpečnostní síly i zahraniční vojáky. V sobotu například ozbrojenci Tálibánu zaútočili na nově vybudované okresní vojenské velitelství v provincii Uruzgán. Zabiti byli čtyři afghánští vojáci a devět bojovníků Tálibánu.