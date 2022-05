Šebek: Volba Graubnera je sázkou na jistotu, vypovídá však o krizi české církve

Praha - Volba Jana Graubnera pražským arcibiskupem je od Vatikánu sázka na jistotu. Vypovídá ale o personální krizi české církve a je to nečekaná volba. V rozhovoru s ČTK to řekl církevní historik Jaroslav Šebek. Jméno nástupce současného pražského arcibiskupa Dominika Duky dnes oznámil Vatikán. Intronizace, tedy uvedení Graubnera do úřadu, se uskuteční 2. července. Současnému olomouckému arcibiskupovi Janu Graubnerovi je 73 let.

"V tomto směru je to do jisté míry krizové řešení. Nejen v tom, že arcibiskup Graubner je samozřejmě už těsně před odchodem do důchodu, ale je to znak i toho, že on po 30 letech arcibiskupa v Olomouci přichází na jiný terén, do úplně jiné církevní mentality, to je pro něj určitě velice náročné," míní Šebek. "Pro člověka, který je tak zakořeněn do moravského způsobu zbožnosti, mohu bez patosu říci, že to je ze strany Jana Graubnera oběť. Ze svého zažitého způsobu pastorace jde na úplně jinou půdu," uvedl. Podle historika převládla u Graubnera jeho loajalita k papeži Františkovi.

Pozice pražského arcibiskupa je oproti jiným českým biskupům také více sledovaná nejširší veřejností a také třeba více komunikuje s politickou reprezentací. Vatikán podle Šebka vsadil na vyprofilovanou osobu, která se nebude muset učit komunikovat s veřejným prostorem, protože arcibiskup Graubner to jako moravský metropolita všechno zvládal. "Je to známka toho, že Vatikán sázel na přechodného arcibiskupa, než se vykrystalizují osobnosti ještě více z toho nižšího věkového průměru," řekl Šebek.

V církvi jsou podle něho ta kritéria úplně jiná než třeba v běžném pracovním životě. Každopádně to svědčí o tom, že tady není osoba v přijatelném věku, ale to samozřejmě vůbec nevypovídá pozitivně o české církvi. Může to být u některých potenciálních adeptů nezkušenost, ale i nedostatek odvahy přijmout výzvu, protože spekulace o jiných jménech tady byly. Jan Garubner je opravdu nečekaná volba, dodal.

Šebek připomněl, že českou a moravskou katolickou církev čeká akce "kulový blesk", tedy zásadní výměna na několika postech biskupů a arcibiskupů.V ostravsko-opavské diecézi letos zemřel biskup František Václav Lobkowicz, loni oslavil 75. narozeniny brněnský biskup Vojtěch Cikrle, nejdéle sloužící biskup v historii brněnské diecéze. Litoměřický biskup Jan Baxant dosáhne věku 75 let v příštím roce stejně jako nový pražský arcibiskup Jan Graubner.

V současné církvi to není úplně tak nečekané, že by se biskup na prahu církevního důchodu dostal do vysoké funkce, ale je to spíše znak určitého krizového managementu, který je potřeba uskutečňovat," doplnil historik.