Seattle si v rozšiřovacím draftu NHL vybral brankáře Vaněčka

Seattle - Seattle si v rozšiřovacím draftu NHL vzal z českých hráčů do týmu brankáře Vítka Vaněčka z Washingtonu. Generální manažer klubu Ron Francis vybíral po jednom hráči z třiceti klubů s výjimkou Vegas a hlavní hvězdou nově se tvořícího týmu je obránce Mark Giordano.

Třicet klubů NHL předložilo před necelým týdnem seznam chráněných hráčů, který čítal gólmana a osm hráčů do pole anebo brankáře, tři obránce a osm útočníků. Mimo něj se z českých hráčů ocitli například i dvojnásobní šampioni Ondřej Palát s Janem Ruttou z Tampy Bay. Nechránění zůstali také Jakub Voráček, Radko Gudas a David Krejčí, jemuž v Bostonu vypršela smlouva.

Francis ale ukázal jen na Vaněčka. Ten má za sebou úspěšnou premiérovou sezonu v NHL, v níž si připsal ve 36 startech 21 výher a úspěšnost zásahů 90,8 procenta. Pětadvacetiletý gólman skončil také šestý v anketě o nováčka roku. Mezi brankáři byli k mání i hvězdný Carey Price a Petr Mrázek s Davidem Rittichem a Josefem Kořenářem, ale Seattle se rozhodl pro Chrise Driedgera a Joeyho Daccorda.

"Ani jsem nemohl usnout, tak jsem se těšil na draft," uvedl Driedger, o němž se předpokládá, že bude brankářskou jedničkou a Vaněček mu bude krýt záda. "Je to nová kapitola v mém životě a v kariéře. Město je nádherné a už jsem slyšel, že permanentky se vyprodaly během dvanácti minut. Atmosféra bude elektrizující. Nemůžu se dočkat zahajovacího zápasu," dodal. Krakeni odehrají historicky první zápas ve Vegas, domácí premiéra je čeká 23. října proti Vancouveru.

Seattle Kraken si kromě tří gólmanů vybral dvanáct obránců a patnáct útočníků. Nejzkušenější je sedmatřicetiletý Giordano, který v lize odehrál téměř tisíc zápasů (979) a v roce 2019 vyhrál i trofej pro nejlepšího obránce soutěže. Mohl by se stát i kapitánem, stejnou funkci zastával posledních osm let i v Calgary, odkud přišel. Základ obrany by měl tvořit společně s ním Adam Larsson, Jake Oleksiak a Vince Dunn, jenž získal se St. Louis před dvěma lety Stanleyův pohár.

Pět útočníků Seattlu si v NHL připsalo alespoň tři sta startů - k lídrům bude patřit Jordan Eberle (779 utkání), který je s 551 body (241 gólů a 310 asistencí) nejproduktivnějším hráčem týmu. Mužstvo bude spoléhat i na Calle Järnkroka (508 zápasů), Joonase Donskoie (399), Jareda McCanna (353) a Yanni Gourdeho (310), který v předchozích dvou sezonách vyhrál ligu s Tampou Bay.

"Jsme nadšení, jaký tým teď máme. A to ještě budeme mít v příštích dnech a měsících dost příležitostí, abychom naši soupisku vylepšili. Zkusíme toho využít, pokud to bude možné," uvedl Francis. "Máme opravdu velmi dobrý mix nejrůznějších schopností - výšku, bruslení, hru s pukem, vůdcovství a tak dále. V týmu je i spousta charakteru, soutěživosti a chuti něco dokázat. Je to skvělý výchozí bod," rozplýval se trenér Dave Hakstol.

Podobná slova volil i Giordano. "Když vidíte první výběry, žasnete, kolik skvělých hokejistů je i přes seznam chráněných hráčů stále k dispozici. Získali jsme také spoustu talentovaného mládí. Dnešek je skvělým začátkem," řekl Giordano, který působil v Calgary patnáct sezon. "Byl jsem trochu v šoku a minulá noc byla trochu divná i šílená. Ale jakmile jsem se sem dostal, jsem rád, že jsem do letadla naskočil. Bude to úžasná zkušenost," dodal.

Seattle se zapojí tento pátek i do klasického draftu, vybírat bude jako druhý v pořadí. "Je šance, že získáme někoho, kdo promluví do sestavy," řekl Francis a prozradil, že chtějí být aktivní i na trhu s volnými hráči, který se otevře 28. července. "To je náš plán. Někteří hráči, kteří teď byli chráněni, možná budou volní. Určitě to budeme sledovat a doufáme, že přilákáme do týmu nějaké další," doplnil.

Seznam hráčů draftovaných Seattlem

Brankáři: Joey Daccord (Ottawa), Chris Driedger (Florida), Vítek Vaněček (Washington). Obránci: Gavin Bayreuther (Columbus), Will Borgen (Buffalo), Vince Dunn (St. Louis), Cale Fleury (Montreal), Haydn Fleury (Anaheim), Mark Giordano (Calgary), Dennis Cholowski (Detroit), Adam Larsson (Edmonton), Jeremy Lauzon (Boston), Kurtis MacDermid (Los Angeles), Jamie Oleksiak (Dallas), Carson Soucy (Minnesota). Útočníci: Mason Appleton (Winnipeg), Nathan Bastian (New Jersey), Colin Blackwell (NY Rangers), Jonas Donskoi (Colorado), Jordan Eberle (NY Islanders), Morgan Geekie (Carolina), Yanni Gourde (Tampa Bay), Calle Järnkrok (Nashville), Kole Lind (Vancouver), Jared McCann (Toronto), Tyler Pitlick (Arizona), John Quenneville (Chicago), Brandon Tanev (Pittsburgh), Alexander True (San Jose), Carsen Twarynski (Philadelphia).