Seat bude mít v rámci VW novou úlohu, výrobu aut převezme Cupra

Mnichov (Německo) - Španělská automobilka Seat, která je součástí koncernu Volkswagen, přestane vyrábět automobily jako dosud a místo toho se zaměří na výrobu elektromobilů značky Cupra. Název značky Seat nezmizí, ale skupina Volkswagen pro něj najde jinou roli. V rozhovoru s britským automobilovým časopisem Autocar to na mnichovském autosalonu IAA Mobility řekl šéf značky VW Thomas Schäfer.

Stávající modely Seat se budou vyrábět do konce svého životního cyklu, což by mohlo být zhruba do konce tohoto desetiletí. V budoucnu bude mít značka novou roli. Seat by se pravděpodobně mohl zaměřit na jiné dopravní prostředky a řešení mobility, například na elektrické koloběžky. Začal s tím již u modelu Seat Mó. Jednou z možností je i zaměření na malá auta.

Schäfer uvedl, že investovat do Seatu i do Cupry jako hlavních značek by bylo neúnosné a že ziskový potenciál u Cupry je mnohem větší. Proto Volkswagen bude výrazně investovat do Cupry.

Značka Cupra začínala jako část Seatu, ale přešla na výrobu vlastních modelů. Po modelu Cupra Formentor přichází Cupra Tavascan. Kromě toho firma předvedla nový hatchback z konceptu nazvaného Cupra UrbanRebel a sportovní vůz Cupra DarkRebel.

Sériová verze modelu z konceptu UrbanRebel se bude jmenovat Raval a začne se vyrábět v roce 2025 v závodě Seatu ve španělském Martorellu, spolu se svými platformovými dvojčaty z dalších značek Volkswagen Group, včetně modelu Volkswagen ID 2.

Investice do výroby v Martorellu podle Schäfera ukazuje, že Volkswagen chce zůstat ve Španělsku. To potvrdila rovněž investice do nové továrny na baterie pro elektromobily ve Valencii.

"S vládnou nemáme žádné problémy," řekl Schäfer k rozhodnutí ukončit výrobu Seatu a dodal, že španělští zákazníci také dobře reagovali na Cupru. Ta se podle něj stala nejrychleji rostoucí značkou v Evropě.

Schäfer také řekl, že se vedly debaty o možnosti dříve ztrátovou značku Seat oživit. Rozhodnutí, aby se hlavní značkou stala Cupra, nakonec podpořil větší výdělečný potenciál a úspěch nové značky.

Automobilku Seat založily v roce 1950 státní průmyslový konglomerát INI a skupina bank s cílem motorizovat Španělsko v poválečném období. Nejprve vyráběla vozy v rámci licenční dohody s italskou společností Fiat, která získala v Seatu podíl sedm procent. Italská automobilka svůj podíl prodala v roce 1981. O rok později začal Seat spolupracovat s Volkswagenem, který v té době koupil i první akcie automobilky, kterou o osm let později celou ovládl.

Během tří dekád ve vlastnictví VW zažil Seat vzestupy i pády, krátce po přelomu století se ocitl v krizi, když koncernu příliš nevycházela strategie udělat z firmy "španělskou Alfu Romeo". Nakonec se ale věci obrátily k lepšímu, v roce 2015 se automobilka po letech ztrát vrátila do černých číslech a ziskové hospodaření vykazuje i nadále.

irl mka