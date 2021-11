Se ženou s podezřením na omikron cestovali čtyři Pražané

Praha - Se ženou z Libereckého kraje, která je pravděpodobně nakažená rizikovou koronavirovou variantou omikron, cestovali po Namibii čtyři lidé z Prahy. Hygienici jim nařídili karanténu, na vyhodnocení jejich testů se čeká. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí pražských hygieniků Zbyněk Boublík. Žena cestovala s dalšími osmi lidmi z ČR, kteří byli vedle Prahy také ze Středočeského a Olomouckého kraje, uvedla v sobotu hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

"Epidemiologickým šetřením byly postupně zjištěny další čtyři osoby s trvalým bydlištěm v Praze, které s pozitivní ženou cestovaly po Namibii," uvedl Boublík. Pražští hygienici všem čtyřem těmto lidem nařídili striktní dvoutýdenní domácí karanténu a testy, první sérii z nich už čtveřice absolvovala. "Čeká se na jejich vyhodnocení. Výsledky vyšetření dosud nemáme k dispozici," doplnil mluvčí. Dva lidé ze čtveřice jsou podle něj plně očkovaní, jeden ve 180denní lhůtě po prodělaném covidu-19 a jeden očkován nebyl.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) dnes ve svém videopořadu na sociálních sítích uvedl, že žena byla v Namibii s fotografickou expedicí. U dalších zatím čtyř členů skupiny jsou podle něj testy na koronavirus negativní.

Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v Jihoafrické republice. Její výskyt byl potvrzen vedle afrických zemí také v Hongkongu, Velké Británii nebo Belgii.

U ženy, která se vrátila z Namibie, potvrdila sekvenační analýza v liberecké nemocnici variantu omikron na 90 procent, řekl v sobotu večer České televizi (ČT) mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář. Definitivní výsledek bude známý v pondělí, řekl dnes večer ČTK. Původně měl být výsledek známý dnes. Šlo by o první potvrzený výskyt této varianty v ČR. Žena se z Namibie vrátila do ČR přes Jihoafrickou republiku a Dubaj, je v izolaci, očkovaná a má lehký průběh nákazy, oznámil v sobotu Babiš na twitteru. Podle televize Nova jde o šedesátiletou ženu z Liberce.

Kvůli variantě omikron musejí Češi i občané zemí EU od soboty po příjezdu do Česka z pobytu v některých jihoafrických státech minimálně na deset dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do země zakázaný. U vzorků lidí cestujících z celé Afriky, Hongkongu nebo Velké Británie se bude přítomnost omikronu zjišťovat při PCR testech. Případné nakažené budou hygienici přednostně trasovat, řekla Svrčinová v ČT.