Se začátkem roku 2020 ozdobil Státní operu Praha videomapping

Praha - Na pozadí hluku z dělbuchů a rachejtlí z nedalekého Václavského náměstí dnes se začátkem roku 2020 spustili videomapping na historickou budovu Státní opery v Praze. Unikátní videoprojekci a světelnou show sledovaly desítky lidí. Na Nový rok zde za doprovodu hudby budou promítat do 04:00. Projekce na budovu potrvá do 5. ledna. Videomapping u Státní opery Praha omezí provoz v jejím okolí.

Videomapping se skládá z abstraktních barevných obrazců a vzorců. "Státní opera je jediné divadlo na světě, které stojí na dálnici. A dnešní interaktivní videomapping se z toho rozhodl udělat přednost. Magistrála tvoří notovou osnovu a projíždějící auta jsou noty. Liší se od sebe velikostí, barvou a rychlostí. A tyto "projíždějící noty" počítačový program přepočítává a na fasádu čerstvě zrekonstruované Státní opery pouští audiovizuální a kouřové impulsy," řekl ČTK mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Tvůrcem videomappingu je umělecká skupina 3dsense. Přenos videomappingu bude možné 5. ledna sledovat i na velkoplošné obrazovce vedle Národního muzea a bude také streamována na webu Státní opery.

Veřejnosti bude zrekonstruovaná Státní opera po téměř tříleté opravě otevřena 5. ledna. Zahajovací operní koncert nazvaný Státní opera v proměnách času (1888-2018) v režii Alice Nellis 5. ledna provede diváky po historii čtyř zdejších operních souborů. Po slavnostním otevření se v lednu do Státní opery vrátí v novém obsazení inscenace z loňského roku Fidelio či opera Madame Butterfly.

Řidiči musejí s omezením počítat od parkoviště před Fantovou kavárnou po Václavské náměstí. Poblíž Státní opery mezi novou a historickou budovou Národního muzea, v místě slepých kolejí, bude 5. ledna od 08:00 do 24:00 při příležitosti znovuotevření Státní opery umístěna propagační LED obrazovka. Dnes do 04:00, 2. až 4. ledna od 21:00 do 24:00 a 5. ledna od 17:00 do 21:00 budou uzavřeny dva jízdní pruhy při budově Státní opery, provoz bude sveden do dvou zbývajících pruhů. V neděli 5. ledna od 16:00 do 24:00 bude navíc uzavřeno parkovací stání před budovou Státní opery a přilehlý jízdní pruh.

Generální rekonstrukce budovy Státní opery v Praze stála 1,3 miliardy korun včetně DPH a trvala zhruba tři roky. Historická budova byla postavená na konci 19. století jako Nové německé divadlo.