Se Švýcary to nebyl špatný výkon, ale rozhodly naše chyby, řekl trenér Jalonen

Turku (Finsko) - Kouč českých hokejistů Kari Jalonen byl po dnešním utkání proti Švýcarsku v Turku, jímž národní tým uzavřel své působení na turnaji Karjala, spokojený s tím, jak hráči zápas odpracovali. Mrzelo ho, že nedokázali nastavenou laťku udržet po celých 60 minut a doplatili na velké chyby, kterými soupeři výrazně pomohli ke dvěma gólům.

"Odvedli jsme dobrou práci, neodehráli jsme špatný zápas. Nepředvedli jsme však tentokrát úplně konstantní výkon. Začali jsme dobře, pak šlo tempo trochu dolů, abychom ho na konci zase zvedli. Celkově jsme ale hráli docela OK. Rozhodly naše velké chyby, kterými jsme soupeři pomohli ke gólům. To je ale hokej, to se stává," řekl Jalonen v rozhovoru s novináři.

"Bylo to hlavně o těch chybách, protože jsme darovali soupeři první i třetí gól. Nikdo nechce ty chyby dělat, ale prostě se stávají," doplnil zkušený finský kouč.

Ve třetím dějství se zdálo, že národnímu mužstvu chybí s ubývajícími silami trošku větší jiskra. "Náročnost turnaje je jasná. Tři zápasy ve čtyřech dnech, k tomu přelet z Česka do Finska... Fyzicky to nebylo snadné, tak to ale bývá i na mistrovství světa. Na hráčích jsem ale pořád viděl energii," ocenil Jalonen.

Těší ho, že Rusy nahradili v Euro Hockey Tour právě Švýcaři. "Je dobře, že jsou mezi námi. Hrají velice rychlý hokej," podotkl Jalonen.

Celkově byl s vystoupením na turnaji spokojený, ukázal mu, co chtěl a potřeboval. "Jako tým pořád rosteme, vyvíjíme se. I tenhle turnaj to ukázal. Druhý a třetí zápas jsme hráli jako tým mnohem lépe než ten první v Českých Budějovicích proti Švédům," těšilo Jalonena.

Ke čtyřbodovému zisku během zápasového víkendu a duelů s domácími Finy a se Švýcary pomohl brankář Roman Will, který opět potvrdil svou spolehlivost. Jalonen však odmítl mluvit o tom, zda je pro něho opora Pardubic nyní jedničkou z gólmanů působících v Evropě.

"Nechci hráče nějak řadit za sebe do nějakého žebříčku. Tady Roman odchytal dva zápasy, ve kterých se předvedl skvěle. Jsem rád, že ho mám v týmu," prohlásil Jalonen.

Zatím neprozradil, jak velké změny plánuje pro další turnaj, který za měsíc uspořádají Švýcaři. "Teď se o tom teprve začneme bavit, abychom postavili pro Švýcarsko nový tým. Během tří týdnů to musí být připravené. Budeme skautovat hráče a mluvit s nimi, uvidíme," uvedl Jalonen.