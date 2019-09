Se Spartou bych hrál třikrát za půl roku, řekl střelec Souček

Praha - Slávistický fotbalista Tomáš Souček opět prodloužil svou unikátní střeleckou bilanci v zápasech se Spartou. Čtyřiadvacetiletý reprezentační záložník z penalty otevřel skóre dnešního šlágru 10. ligového kola na Letné a za posledních pět soutěžních derby se prosadil už pošesté. Se Spartou by nejraději hrál třikrát za půl roku.

"Je to krásné, už odmalička jsem za góly proti Spartě strašně rád. Kdyby to takhle pokračovalo, se Spartou bych klidně chtěl hrát třikrát za půl roku," řekl s úsměvem novinářům Souček.

V 19. minutě porušil nepsané pravidlo a jako faulovaný hráč se postavil k penaltě, kterou s přehledem proměnil. "Byly situace, kdy bych jako faulovaný nešel. Ale věřil jsem si, proti Spartě jsem strašně chtěl dát gól," konstatoval Souček.

Předchozí penaltu proti Karviné přitom neproměnil a Slavia tehdy jen remizovala ve Slezsku bez branek. "Když jsem říkal, že už dám každou penaltu, tak se mi stalo, že jedna tam nepadla. Jsem rád, že jsem měl možnost na ni teď jít znovu a naštěstí jsem ji už proměnil," dodal nejlepší hráč minulé ligové sezony.

Výhru na Spartě považoval za zaslouženou. "Věřili jsme si, že když fotbalovost přeneseme na hřiště, tak si odsud musíme odvézt vítězství. Jediné, co by nás mohlo srážet, by byla případná hektika, fauly, souboje. Chtěli jsme se soustředit na naši hru. To jsme dokázali a podle mě jsme hráli dobrý fotbal. Zaslouženě jsme vyhráli," prohlásil Souček.

Pochvaloval si, že Slavia navázala na úterní remízu 1:1 z Milána proti Interu v úvodním duelu skupiny Ligy mistrů. "Byli jsme rádi, že se hrálo na Spartě, byly to dva téměř rovnocenné zápasy. Jak na Interu, tak i na Spartě byly plné stadiony. Skoro nic se neměnilo," uvedl Souček.

Jeho celek po třetině základní části ligy vede tabulku o tři body před Plzní a před Spartou má k dobru už 12 bodů. "To jsme nečekali, není ale konec. Musíme se pořád soustředit. Když to půjde, tak náskok zvyšovat. Jsme samozřejmě rádi za to, jak zatím tabulka vypadá, ale potřebujeme zůstat pozorní," dodal Souček.