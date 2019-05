Plzeň - Plzeňský brankář Aleš Hruška výrazně pomohl k domácí výhře 2:1 nad Jabloncem v prvním kole nadstavbové skupiny o titul. Třiatřicetiletý fotbalista tak oslavil vítězně svůj jubilejní 250. ligový zápas a byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání, největší radost mu však udělalo, že Viktoria stáhla náskok Slavie na dva body a příští týden může v Edenu pražského rivala sesadit z prvního místa.

Plzeň prohrávala od 11. minuty po brance Martina Doležala, pak přečkala řadu šancí hostů a mezi 84. a 88. minutou dramatický duel otočila, když skórovali vlastním gólem Tomáš Holeš a Jean-David Beauguel.

"Zvládli jsme zápas výsledkově tak, jak jsme chtěli. Herně to asi nebylo ono. Ale v této fázi je důležité, že jsme ho zvládli tříbodově a od toho se můžeme odrazit," řekl Hruška novinářům.

Úřadující mistři tak naplno využili sobotní remízy Slavie 0:0 v Liberci. "Je to důležitý krok, který jsme potřebovali zvládnout. Zvládli jsme ho trošku kostrbatě, ale teď jedeme na Slavii v pozici, že si to s ní jdeme rozdat na férovku. Uvidíme, jak to dopadne. Uděláme všechno pro to, abychom obhajobě byli blíž," prohlásil bývalý gólman Příbrami nebo Mladé Boleslavi.

Jablonec pochválil za výborný výkon. "Hráli prostě dobře a nepustili nás do nějaké větší rozehrávky a tlaku. Těžko říct, jestli to bylo námi, nebo Jabloncem. Na Slavii to ale bude úplně jiné utkání, které bude daleko vypjatější. Slavia už to nemá úplně ve svých rukou. My do Edenu pojedeme v pozici, že jsme zvládli zápas s Jabloncem," uvedl Hruška.

Za nejtěžší moment proti Jablonci považoval šťastný zákrok proti ráně střídajícího Bogdana Vatajelua v 72. minutě. "Z mého pohledu to nebylo gólmansky úplně čisté, tam byla dost velká dávka štěstí. Dá se říct, že tohle bylo nejtěžší," konstatoval Hruška. "My jsme přežili nějaké šance, kdybychom dostali na 2:0, tak je to hotové a Jablonec by odsud jel s vítězstvím. Furt jsme za stavu 1:0 mohli věřit, že s tím zápasem můžeme něco udělat, což se ve finále stalo," dodal.

Své jubileum v nejvyšší soutěži Hruška nijak neřešil. "Já to takhle neberu. Zápas si chci tak nějak užít a jsem rád, že jsme ho zvládli. Já to ani nevěděl, že to byl 250. ligový zápas, takže pro mě jako každé jiné kolo," přiznal rodák z Městce Králové.