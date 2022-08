Se Slavií můžeme hrát jako rovný s rovným, chceme ukázat naše DNA, řekl Papszun

Praha - Podle trenéra Marka Papszuna si fotbalisté Čenstochové v domácím úvodním utkání 4. předkola Evropské konferenční ligy dokázali, že mohou se Slavií hrát jako rovným s rovným. Svěřenci osmačtyřicetiletého kouče budou ve čtvrteční odvetě v Edenu hájit náskok 2:1 z prvního zápasu a usilovat o premiérový postup do skupiny pohárů v historii klubu.

"Je před nám den plný emocí, hrajeme opravdu o hodně. Je to pro nás historický zápas. Náš klub existuje nějakých 100 let, ale teprve posledních pár roků jsme na elitní úrovni. Čeká nás zápas s opravdu skvělým soupeřem, nicméně první utkání ukázalo, že si vedeme opravdu dobře. Zítra chceme ukázat naše DNA, ukázat, že máme mentální sílu, a postoupit do skupiny," řekl na tiskové konferenci Papszun.

Jeho svěřenci byli v prvním duelu nečekaně lepší a mohli vyhrát i vyšším rozdílem než 2:1. "Nemyslím si, že by nás Slavia podcenila. Hrála svoji hru, držela se své obvyklé strategie. Měli míč více času na kopačkách, snad 60 procent. Snažili se být ofenzivní, ale k ničemu jim to nebylo. Bylo to spíše o tom, že my jsme hráli opravdu velmi dobře," poznamenal Papszun.

"V prvním zápase jsme poznali, že můžeme hrát se Slavií jako rovným s rovným, že jsme na stejné úrovni. Uvidíme, co zítra, protože každý zápas je jiný. Uvidíme, jestli se nám to podaří zopakovat," doplnil Papszun.

Nemá obavy, že by na jeho tým dolehla atmosféra v Edenu, kde má být vyprodáno. "Slavia určitě bude mít podporu svých fanoušků, ale my jsme už odehráli řadu náročných venkovních zápasů. Nabíjí nás i fanoušci soupeře. V minulé sezoně jsme hráli finále Polského poháru, těžké zápasy v polské lize, v kvalifikaci pohárů v Gentu. Takže z toho nemám strach," řekl Papszun.

Zatímco Slavia v generálce v neděli rozdrtila Pardubice 7:0 a poskočila do čela ligové tabulky, Raków měl zápas domácí soutěže odložený. "To budeme vědět zítra, jestli to bude výhoda, jestli postoupíme. Využili jsme čas na trénink a samozřejmě i na odpočinek," dodal kouč.