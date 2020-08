Se Slavií do Rakouska neodjeli Hilál, Hromada a Zelený

Praha - S fotbalisty Slavie dnes neodcestovali na herní soustředění do rakouského Laa an der Thaya útočník Júsuf Hilál, záložník Jakub Hromada a obránce Jaroslav Zelený. Trojice se nevešla do osmadvacetičlenného užšího kádru úřadujících mistrů a měla by z Edenu odejít na hostování. Pražský klub o tom informoval na svém webu.

Ve výběru Slavie jsou také čtyři letní posily z Liberce - obránce Ondřej Karafiát, útočník Jan Kuchta a záložníci Michal Beran s Tomášem Malinským. Trenér Jindřich Trpišovský vzal 24 hráčů do pole a čtyři brankáře včetně sedmnáctiletého Matyáše Vágnera.

Slávisté od 5. do 14. srpna v Rakousku sehrají čtyři přípravné zápasy se St. Pöltenem, Fehérvárem, Štýrským Hradcem a Austrií Vídeň.