Se Satoranským jsme si společné působení v klubu dlužili, řekl Veselý

Mariánské Lázně - Za splacený dluh označil pivot Jan Veselý své budoucí působení s Tomášem Satoranským v Barceloně. Letošní vítěz ankety Basketbalista roku přiznal, že ho k přestupu po osmi letech ve Fenerbahce motivovala touha po novém prostředí. V katalánském velkoklubu se těší také na emotivního trenéra Šarunase Jasikevičiuse a věří, že týmu pomůže k zisku trofejí.

"Bavili jsme se o tom s manželkami a říkali jsme, že si to se Satym dlužíme, abychom si zkusili hrát spolu nejen v reprezentaci, ale i v klubu. V národním týmu se vidíte měsíc, ale tady těch deset měsíců bude trochu výzva," řekl novinářům po slavnostním vyhlášení Veselý. "Během léta jsme byli sice v kontaktu, ale v podstatě jsem byl první, kdo se rozhodl a šel tam. On to pak svým příchodem podtrhl," doplnil rodák z Ostravy.

Dvaatřicetiletý pivot působil ve Fenerbahce od roku 2014 po nevydařeném působení v NBA. V tureckém celku vyhrál čtyři mistrovské tituly, v roce 2017 triumfoval v Evropské lize a o dva roky později se stal nejužitečnějším hráčem celé soutěže. Po minulé sezoně mu v klubu skončila smlouva.

"Potřeboval jsem už nějakou energii a musel jsem hledat něco, co mi ji zase dodá. Fenerbahce bylo dobré, ale po osmi letech na jednom místě jsem potřeboval něco nového. Doufám, že to tedy vyjde," uvedl Veselý, jenž byl během léta v kontaktu jen s Barcelonou.

V katalánském velkoklubu povede oba české basketbalisty litevský trenér Jasikevičius. Ten je známý svým emotivním chováním na lavičce. "Já mám takový styl trénování rád, takže mi to bude vyhovovat. Saty ještě tuhle zkušenost nemá, ale na to ho mohu připravit," řekl s úsměvem Veselý.

Navzdory úspěchům však i českého pivota čeká boj o základní sestavu. "Myslím, že žádný trenér o ní nemá předem jasno. Ani pod Željkem Obradovičem jsem nehrál vždy v základu. Trenéři staví sestavu podle soupeřů a jak myslí, že je nejlepší proti nim začít. Je mi ale jedno, jestli začnu v základu nebo na lavičce. Chci tomu dát hlavně maximum, pomoci týmu a vyhrávat tituly," podotkl bývalý hráč Washingtonu nebo Partizanu Bělehrad.

Přestože jsou Veselý se Satoranským výborně sehraní už od mládežnických reprezentací, český pivot nečeká, že by dostávali na hřišti příliš prostoru pro vlastní improvizované akce. "Musíme se připravit na to, že systém je daný trenérem a nemůžeme si vymýšlet nějaké věci. Budeme se ale snažit předvést v tom systému vše, aby nám to pomohlo," uvedl.

Ještě před působením v Barceloně ho však čeká se Satoranským zářijové mistrovství Evropy. V něm Praha hostí jednu ze základních skupin. "Mám v hlavě Barcelonu i reprezentaci. Přeci jen jsem po osmi letech vyměnil klub, takže na to nejde nemyslet. Teď se ale soustředím na národní tým. Máme měsíc na to, abychom se připravili a pak jdeme na mistrovství Evropy,“ dodal Veselý, který si ale před vrcholnou událostí roku žádné konkrétní cíle nedává.