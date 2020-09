Sdružení: Turistické cíle v Chorvatsku neevidovaly ložiska nákazy

Praha - Turistické destinace v Chorvatsku, hotelové řetězce ani jiné typy ubytování v létě nezaznamenaly žádný případ výskytu ložiska koronaviru. Většina nakažených byli místní obyvatelé z velkých a hustě osídlených městských oblastí, sdělil ČTK ředitel Chorvatského turistického sdružení v ČR Dubravko Miholić. Reagoval tak na článek amerického deníku The Wall Street Journal o tom, že letní dovolená u Jadranu spustila druhou vlnu nákazy v Evropě.

Role Chorvatska, které má zhruba čtyři miliony obyvatel, je podle The Wall Street Journal při současném šíření nákazy nadproporční a ukazuje, jak turistická sezóna zničila některá draze vykoupená vítězství Evropy v bitvě proti koronaviru. Nákazu podle deníku rozšířili především mladí lidé. Situaci přirovnal k jaru a rakouskému lyžařskému středisku Ischgl, odkud mnoho nakažených pocházelo. Infekce se i v Chorvatsku podle tamního epidemiologa Krunoslava Capaka nejvíce šířila v klubech, barech a na večírcích. Většina turistů se podle něj nakazila až v Chorvatsku.

Podle Miholiče se však země na turistickou sezonu dobře připravila, přijala mnoho bezpečnostních a hygienických opatření, která byla pravidelně kontrolována. "Zdůrazňujeme skutečnost, že většina zjištěných případů infekce během léta byla v Chorvatsku zaznamenána u místních obyvatel ve velkých a hustě osídlených městských oblastech. Považujeme toto jako důkaz, že přijatá epidemiologická opatření pro cestovní ruch byla dobře navržena a že byla důsledně prováděna tak, aby byla zajištěna maximální úroveň ochrany všech hostů, kteří se rozhodli strávit dovolenou v Chorvatsku i v těchto náročných dobách," uvedl.

Wall Street Journal dále napsal, že podle německého Institutu Roberta Kocha tvořili na začátku srpna navrátilci ze země na Jadranu až 12 procent zjištěných případů nákazy. V ČR se nákaza týká zhruba 100.000 lidí, kteří tam strávili dovolenou. V případě rakouských turistů, kteří se vrátili od Jadranu domů infikováni, se jednalo o více než 1000 lidí.

Chorvatsko podle Miholiče letos navštívilo přes 7,3 milionu turistů, což je 51 procent v porovnání s loňskou návštěvností. Léto tam podle něj strávilo 383.000 hostů z Rakouska. Přestože 1000 infikovaných Rakušanů považuje Miholić za spekulaci, i tak by se v Chorvatsku nakazilo 0,3 procenta těchto návštěvníků, upozornil. V případě ČR by to podle něj bylo 0,04 procenta. O zanedbatelnou část se podle něj jedná i u Německa, ze kterého v sezoně do Chorvatska přijelo 1,5 milionu turistů a Chorvatsko jako potenciální místo infekce označilo 2824 z nich.

Chorvatsko podle Miholiče dohlíželo nad vstupem zahraničních hostů, díky systému e-Visitor získávalo denní přehled o počtu turistů, zemi, odkud přicházejí a místě pobytu v Chorvatsku. Byla zkrácena provozní doba stravovacích zařízení či omezen počet hostů v ubytovacích zařízeních. Koncerty a velké festivaly byly zakázány.

České ministerstvo zdravotnictví zvažovalo na konci srpna kvůli zhoršené epidemiologické situaci zpřísnění opatření při příjezdu z určitých částí Chorvatska. Podle hygieniků se v souvislosti s tanečními party na plážích na ostrově Pag nakazilo přes 155 Čechů. Chorvatsko následně zakázalo provoz nočních barů. Restrikce vůči Chorvatsku tak ČR nezavedla.