Sdružení: S rodinou cestuje na dovolenou do Chorvatska 60 pct Čechů

Praha - S rodinou cestuje na dovolenou do Chorvatska podle Chorvatského turistického sdružení 60 procent Čechů s rodinou. K Jadranu zhruba 90 procent českých návštěvníků vyráží k moři, zhruba dvě třetiny destinaci vyhledávají kvůli přírodě. Loni nejvíce Čechů do Chorvatska dorazilo v červenci. Na tiskové konferenci to dnes řekli zástupci chorvatského cestovního ruchu. Dodali, že země se chce stát místem pro celoroční dovolenou, nové české cestovatele chce lákat na gastronomické zážitky, kulturní památky i na lázeňské pobyty.

Většina Čechů cestuje do Chorvatska podle ředitele Chorvatského turistického sdružení Kristjana Staničiće autem, volí ubytování u hostitelů v soukromí. Druhým nejčastějším typem ubytování, které Češi vybírají, jsou kempy, na třetím místě jsou hotely. Využívání hotelového ubytování podle Staničiće postupně roste.

Čeští turisté v Chorvatsku při delších pobytech stráví v průměru osm dní, kratší pobyty bývají na dva a půl dne.

Návštěvníci z České republiky byli loni pátou nejpočetnější zahraniční skupinou v Chorvatsku, přijelo jich 775.000. Meziročně to bylo o polovinu více, dosáhli 97 procent přenocování roku 2019. Nejvíce hostů měla země u Jadranu v uplynulém roce z Německa, následovaly Slovinsko, Polsko a Rakousko.

V červenci čeští turisté v Chorvatsku uskutečnili zhruba dva miliony přenocování, v srpnu jich bylo kolem 1,8 milionu, v září asi 640.000. Od ledna do května Češi strávili v Chorvatsku asi 118.00 nocí. "Těší nás především fakt, že český trh stále více uznává Chorvatsko jako dovolenkovou destinaci mimo letní měsíce, o čemž svědčí i fakt, že od začátku letošního roku přibylo 98 procent příjezdů a o 25 procent více přenocování oproti stejnému období v roce 2019," řekla chorvatská ministryně turismu a sportu Nikolina Brnjac.

Chorvatsko podle Brnjac rozvíjí v poslední době luxusní turistiku, která má nabízet personalizaci nebo zhodnocení zážitků a osobní rozvoj přes komunikaci s místní kulturou a komunitou. Pracuje také na tom, aby byla udržitelnou destinací. Do cestovního ruchu země v posledních letech investovala zhruba čtyři miliardy eur (asi 100 mld. Kč).

Staničić uvedl, že od 11. června by měla mezi Prahou a Splitem začít fungovat nová letecká linka. Lety má naplánované do konce září. "Věřím, že více českých turistů tak bude do Chorvatska cestovat letadlem," dodal.