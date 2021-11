Sdružení obnovilo jihočeskou tvrz Tichá, příští rok ji zpřístupní

Tichá (Českokrumlovsko) - Příští rok se lidé poprvé podívají do opravené středověké tvrze Tichá na Českokrumlovsku. Lákadlem bude asi 25 metrů vysoká věž se středověkými kachlovými kamny i dobovým nábytkem. Sdružení Hrady na Malši dokončilo základní obnovu, náklady byly asi 25 milionů Kč. ČTK to řekl předseda sdružení Radek Kocanda. Věž svého času přežila i pokus pohraničníků vyhodit ji do povětří.

"Věž bude zároveň sloužit jako vyhlídkový bod s dalekým výhledem na Šumavu a nejvyšší vrchol Novohradských hor Kamenec. Bude se používat i jako hradní rozhledna," řekl Kocanda. Doplňkovou trasou bude prohlídka sklepů z doby založení tvrze okolo roku 1280. Sdružení připomene i rytíře Jana z Michalovic, jednoho z prvních majitelů tvrze, o níž je první písemná zmínka z roku 1360.

Tvrz koupilo sdružení společně s obcí Dolní Dvořiště v roce 2008, za 450.000 korun. Před tím byla tvrz součástí rozpadlého statku s troskami zrezlých vraků zemědělských strojů. "Byla to čtyřicetiletá skládka komunálního odpadu, ze které jsme odvezli zhruba 80 tater olejových barelů, lednic, různých plastů," řekl Kocanda.

Když ji sdružení koupilo, existovala jen věž, poškozená poté, co se ji pohraničníci v roce 1978 pokusili vyhodit do vzduchu. Byla zarostlá, na koruně věže vyřezalo sdružení 67 stromů. Jeden ze zlomů přišel v roce 2010, kdy archeolog Tomáš Durdík našel na koruně věže zlomky středověkých kachlů. Postupně se povedlo odkrýt i sklepení či hradby. Sdružení objevilo i základy ještě jedné čtvercové věže. Z ní povede můstek, původní měřil asi 15 metrů.

Areálu dominuje věž s hrázděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěný šindelem, jediná svého druhu v Česku. Sdružení vybudovalo také návštěvnické centrum, výstavní sál i krčmu. Romantickou kulisu tvoří podle Kocandy rybník Hláska, jenž býval zdrojem vody, plnící příkop kolem tvrze.

Sdružení opravovalo tvrz tak, jak se to mohlo dělat ve středověku. "Tesalo se ručně, žádné stroje, všechno se spojovalo pouze dřevěnými kolíky. Když tesařský mistr Petr Růžička vztyčoval krov, přišel s krásným řešením. Pomocí systému bidel a pák prokázal, že postup, který zvolil, mohl být tím, který používali středověcí tesaři," řekl Kocanda. Lidé si budou i moci zkusit, jak se ve středověku stavělo.

Tvrz založil ve druhé polovině 13. století zřejmě Jan z Michalovic. Patřila i Rožmberkům, Jan Buquoy ji v roce 1789 přestavěl na pivovar. Od 50. let minulého století areál chátral. S obnovou pomohly obec Dolní Dvořiště, kraj i dotace z programu Interreg.

Tichá je součástí 215 kilometrů dlouhé přeshraniční turistické trasy Zemská cesta, na níž je 18 hradů, z toho 13 rakouských. Dva kilometry od Tiché je hraniční přechod s Rakouskem pro pěší, přes léto hodně využívaný. "Chceme, aby se na tvrz vrátil německý živel, on tam patřil. Tvrz se 750 let jmenovala Oppolz," řekl Kocanda. Dodal, že před válkou žilo v Tiché 1400 lidí. Sdružení Hrady na Malši se stará o hrady Velešín, Pořešín, Sokolčí, Louzek a tvrz v Tiché.