Sdružení: Drahé energie ohrožují hromadnou dopravu, dopravci vydají miliardy navíc

Praha - Drahé energie mohou zásadně omezit hromadnou dopravu v Česku. Náklady tuzemských městských dopravních podniků na elektřinu a plyn v příštím roce stoupnou proti loňsku minimálně o pět miliard korun. To může vést k omezování veřejné dopravy, v některých městech hrozí její kolaps. Uvedlo to dnes Sdružení dopravních podniků ČR.

Ceny elektřiny a plynu jsou nyní podle sdružení až na desetinásobku proti cenám, za které dopravní podniky energie odebíraly dosud. Dopravci proto upozorňují, že energie by se tak za stávající situace staly tak extrémní položkou, že by je dopravci nedokázali pokrýt bez zásadních úsporných opatření.

"Z našich statistik vyplývá, že pro normální provoz budou v příštím roce dopravní podniky potřebovat minimálně o pět miliard korun navíc proti roku 2021. Za těchto podmínek nebudou moci některá města poskytnout veřejnou dopravu ve stávajícím rozsahu,“ uvedl předseda sdružení Tomáš Pelikán.

Náklady na energie dopravcům výrazně stouply už letos. Zatímco v loňském roce byly náklady na energie všech městských dopravních podniků 2,8 miliardy korun, letos je to přes pět miliard korun. V příštím roce by pak výdaje za energie podle současných odhadů dosahovaly skoro osmi miliard korun. Podíl energií na celkovém rozpočtu by tak činil 20 procent, loni to bylo kolem devíti procent.

Situace na trhu s energiemi trápí i zřizovatele dopravních podniků, tedy města. "Mnohá města v minulosti vynaložila velké finanční prostředky na modernizaci vozového parku či pořídila nové inovativní a k přírodě a životnímu prostředí šetrné dopravní prostředky. Nyní nevíme, zda nám v našich rozpočtech zbude dostatek prostředků na jejich provozování a údržbu,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Zajištění energií pro veřejný sektor by měl nově řešit státní obchodní s energiemi. Ten by měl podle představ vlády získat pro klíčové subjekty veřejného sektoru energie za zvýhodněné ceny. Stát zatím pověřil státní podnik Prisko, aby si zažádal o licenci pro obchodníka s energiemi. Mělo by však jít o přechodné řešení. Ministerstvo průmyslu a obchodu zároveň připravuje vznik nového subjektu. Ve hře je vznik nové agentury nebo státní organizační složky státu.

Sdružení dopravních podniků ČR bylo založeno v roce 1992 jako zájmové sdružení. Právnickými osobami, které sdružuje, je 22 největších dopravních podniků, provádějících v českých městech hromadnou dopravu osob.