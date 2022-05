Sdružení CZ.NIC přestane ve středu blokovat dezinformační weby

Praha - Internetové sdružení CZ.NIC ve středu odblokuje osm dezinformačních webů, jejichž domény znepřístupnilo 25. února v souvislosti s válkou na Ukrajině. Weby již nepředstavují hrozbu, mimo jiné kvůli očekávanému poklesu návštěvnosti. ČTK to řekl mluvčí sdružení Vilém Sládek.

Hlavním cílem tohoto opatření v době zahájení agrese Ruské federace bylo omezit šíření nepravdivých a zavádějících informací v on-line prostoru, které se snažily relativizovat, ospravedlňovat či schvalovat agresi. V současnosti již tyto weby nepředstavují z tohoto pohledu hrozbu, protože tříměsíční vypnutí se projeví na výrazném poklesu jejich návštěvnosti.

"Podle sdružení CZ.NIC již nehrozí bezprostřední ohrožení národní či mezinárodní počítačové bezpečnosti spojené s těmito doménami," dodal Sládek.

Jelikož podle pravidel sdružení důvody pro zablokování pominuly, požadoval CZ.NIC pro další prodloužení příkaz soudu, policie nebo kompetentního orgánu státu, což se nestalo. Sdružení už od začátku deklarovalo, že jde o mimořádné a bezprecedentní opatření, které bude v souladu s pravidly registrace každý měsíc přezkoumávat.

Ukončení dvakrát prodlouženého dočasného blokování dezinformačních webů podle právníka sdružení Frank Bold Miroslava Crhy už moc velký dopad mít nebude, protože počty návštěvníků těchto webů se díky jejich novým doménám už blíží původním číslům. "Je pochopitelné, že CZ.NIC na sebe nechce brát odpovědnost za takový zásah, když nemá oporu v zákonném postupu. Snahy státu o vypínání dezinformačních webů jsou dlouhodobé, a proto by měl co nejrychleji vzniknout právní rámec, který to umožní bez poškozování občanských a politických práv. Toho lze dosáhnout s pomocí expertních doporučení, které jsme připravili asi před měsícem,” doplnil.

CZ.NIC zablokoval weby Aeronet.cz, Protiproud.cz ,Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz. Na začátku března pak mobilní operátoři zablokovali stránky cz.sputniknews.com, Cz24.news, Nwoo.org, Slovanskenebe.com, Svobodnenoviny.eu a Zvedavec.org.