Praha - Tuzemské automobilky letos vyrobí rekordních téměř 1,45 milionu osobních vozů, což představuje meziroční růst téměř o tři procenta. Loni to bylo 1,41 milionu aut. Vyplývá to z údajů Sdružení automobilového průmyslu. Za 11 měsíců letošního roku automobilky zvýšily produkci o 2,9 procenta na 1,345 milionu. Export vzrostl o 3,3 procenta na 1,25 milionu aut, domácí prodej se naopak snížil o dvě procenta.

"Automobilový průmysl v roce 2018 sice v tuzemsku dále rostl, ale růst se již zpomalil. Tyto výsledky nejsou samozřejmostí, ale stojí za tím ohromné úsilí našich zaměstnanců na všech úrovních v době, kdy čelíme jak chronickému nedostatku pracovních sil, tak řadě nově se projevujících vnějších a vnitřních faktorů," uvedl prezident sdružení Bohdan Wojnar.

Podle Wojnara by odvětví mělo pracovat na dlouhodobé vizi do budoucna, aby reagovalo na změny v elektromobilitě, digitalizaci a nových obchodně ekonomických modelech. V příštím roce, kdy sdružení oslaví 30 let existence, chce připravovat podmínky pro nástup nízkoemisní mobility, konektivitu vozidel a autonomní řízení, nástup digitalizace a umělé inteligence.

Zároveň chtějí automobilky přispívat k vytváření prostředí, ve kterém nebude docházet k neuváženým legislativním a nelegislativním změnám, uvedlo sdružení. Jde podle něj o změny, které mohou mít pro automobilový průmysl v České republice i Evropě zásadní následky.

Evropský parlament letos v říjnu schválil snížení emisí oxidu uhličitého u nových aut. Podle normy od roku 2030 nově vyrobená auta budou muset vypouštět o 40 procent CO2 méně, než stanoví norma pro rok 2021. Podle současných pravidel nesmí nově vyrobené vozidlo v roce 2021 produkovat více než 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr.

Automobilový průmysl v Česku zaměstnává přímo 150.000 lidí, nepřímo vytváří pracovní místa pro zhruba 400.000 lidí. Výroba aut je zároveň významným exportním oborem, tvoří čtvrtinu celkového tuzemského exportu a vytváří devět procent HDP.