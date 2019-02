Seefeld (Rakousko) - Německý sdruženář Eric Frenzel vyhrál na mistrovství světa v Seefeldu závod se skokem z velkého můstku a získal třetí individuální titul v kariéře. Třicetiletý trojnásobný olympijský vítěz ovládl už skokanskou část a v cíli desetikilometrového běhu nechal o čtyři sekundy za sebou norského soupeře Jana Schmida. Třetí skončil Rakušan Franz-Josef Rehrl.

Nejlepší z kvarteta Čechů byl s téměř čtyřminutovou ztrátou na 33. místě Tomáš Portyk, o tři pozice za ním doběhl Jan Vytrval. Lukáš Daněk a Ondřej Pažout, který byl po skoku z českého týmu nejvýše dvaatřicátý, uzavřeli pořadí ve čtvrté desítce.

Pětinásobný celkový vítěz Světového poháru Frenzel zopakoval titul z velkého můstku z roku 2013 ve Val di Fiemme, o dva roky dříve v Oslu ovládl závod na středním můstku, ve kterém triumfoval i na posledních dvou olympiádách. Z MS má ve sbírce ještě dva tituly ze závodů družstev a jeden z týmového sprintu. S celkovým ziskem šesti zlatých, pěti stříbrných a dvou bronzových medailí se stal nejúspěšnějším sdruženářem v historii MS.

Dosavadní lídr statistik Johannes Rydzek rovněž z Německa, který dnes při obhajobě titulu skončil devátý, má bilanci 6-4-1. Bez medaile skončil také suverén sezony a již jistý vítěz Světového poháru Nor Jarl Magnus Riiber, který po skoku vyběhl do stopy téměř s minutovým mankem a z desátého místa se dokázal posunout alespoň na páté.

Druhý individuální závod na MS se skokem na středním můstku je na programu ve čtvrtek 28. února.

Severská kombinace (velký můstek + 10 km běh):

1. Frenzel (Něm.) 23:43,0, 2. Schmid (Nor.) -4,3, 3. Rehrl -8,7, 4. Seidl (oba Rak.) -8,7, 5. J. M. Riiber (Nor.) -20,9, 6. A. Watabe (Jap.) -22,0, 7. Riessle (Něm.) -22,3, 8. Gerard (Fr.) -29,6, 9. Rydzek (Něm.) -36,1, 10. Gruber (Rak.) -58,6, ...33. Portyk -3:52,4, 36. Vytrval -4:08,9, 39. Daněk -4:38,5, 40. Pažout (všichni ČR) -4:38,8.

Do závodu na velkém můstku postoupili všichni čeští skokani

Reprezentanti si splnění prvního postupného cíle pochvalovali. "Podle předpovědi to byl dnes nejhorší den na mistrovství světa, jsem rád, že pro nás to špatný den nebyl, postoupili jsme všichni čtyři, to je nejdůležitější. Koncentruji se na to, abych (v závodě) skočil dva kvalitní skoky," uvedl Koudelka.

Polášek skočil 121,5 metru a získal o čtyři desetiny bodu více než Koudelka, který předvedl o tři metry kratší skok. "Skáče se mi tady dobře, dneska byla oproti tréninkům trochu rychlejší stopa vzhledem k jinému počasí. Hlavní pro dnešek je, že jsme všichni čtyři postoupili do závodu," dodal Polášek.

Kožíšek i Vančura zapsali shodně 112 m. "Svůj nejlepší skok zde jsem si asi nechal do dnešní kvalifikaci, což je dobře. Po skoku jsem se díval na výsledkovou tabuli, a když jsem viděl velké Q, tak jsem byl rád - to byl hlavní cíl dne," řekl Kožíšek.

Kvalifikaci ovládl Němec Markus Eisenbichler, nejdelší skok předvedl jeho krajan Karl Geiger, jenž jako jediný překonal hranici 130 metrů.