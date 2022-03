Sdruženář Riiber počtvrté za sebou vyhrál SP, rozhodl v posledním závodě

Schonach (Německo) - Norský sdruženář Jarl Magnus Riiber počtvrté za sebou ovládl Světový pohár. V závěrečném závodě sezony v německém Schonachu v přímém souboji o celkový triumf porazil Rakušana Johannese Lampartera. Čtyřiadvacetiletý Riiber dnes vyhrál devětačtyřicátý závod Světového poháru v kariéře a dostal se do čela historické tabulky před Fina Hannu Maninena.

Z českých reprezentantů si vedl nejlépe Tomáš Portyk, který ale neudržel jedenáctou příčku po skoku a propadl se na 28. místo. Lukáš Daněk uzavřel sezonu 41. místem. Jan Vytrval, který se v Schonachu potýkal se zdravotními problémy, stejně jako v sobotu nedokončil běžeckou část závodu.

Riiber po sobotě vedl celkové pořadí seriálu o jeden bod a dnes si druhým místem ve skoku vypracoval náskok 28 sekund před jediným konkurentem Lamparterem. Dvacetiletý Rakušan se mu postupně přibližoval a na začátku závěrečného kola ho dostihl. V té době jeli oba v čele a rozhodovalo se v závěru. Seveřan zaútočil krátce před nájezdem do cílové rovinky a nakonec vyhrál o 4,2 sekundy. Třetí místo před domácím publikem vybojoval Vinzenz Geiger.

Riiber vyhrál potřinácté v této sezoně. Boj o celkový triumf v seriálu byl dramatický zejména proto, že kvůli problémům se zády musel několik závodů vynechat. Světovému poháru dominuje od sezony 2018/2019, kdy na trůnu vystřídal pětinásobného vítěze Erica Frenzela z Německa. Vrchol této sezony ale pro něj skončil zklamáním. Na olympijských hrách kvůli pozitivnímu testu na koronavirus strávil deset dní v izolaci a pak si v závodě na velkém můstku spletl trať a vyčerpaný obsadil až osmé místo.

Portyk potvrdil pozici aktuálně nejlepšího českého sdruženáře. Po skoku ztrácel minutu a 16 sekund na čelo a osm sekund na deváté místo, ale v běhu se za teplého počasí v Německu propadal. Nakonec finišoval v závěru třetí desítky se ztrátou více než dvou a půl minuty.

V Schonachu zároveň skončil osmidílný SP žen. Suverénně ho ovládla Norka Gyda Westvoldová Hansenová, jež vyhrála sedm závodů. Sedmnáctiletá Tereza Koldovská dnes obsadila předposlední dvacátou pozici, celkově byla jednadvacátá.

Výsledky SP v severské kombinaci v Schonachu

Muži: 1. Riiber (Nor.) 24:23,9, 2. Lamparter (Rak.) -4,2, 3. Geiger (Něm.) 5,1, 4. Graabak (Nor.) 5,2, 5. Herola (Fin.) 34,4, 6. J.L. Oftebro (Nor.) 40,1, 7. A. Watabe 49,0, 8. Jamamoto (oba Jap.) 59,1, 9. Muhlethaler (Fr.) -1:04,0, 10. Björnstad (Nor.) -1:10,7, ...28. Portyk 2:33,5, Vytrval (oba ČR) nedokončil.

Konečné pořadí SP (po 20 závodech): 1. Riiber 1383, 2. Lamparter 1362, 3. Geiger 979, 4. Graabak 783, 5. Ilves (Est.) 627, 6. J.L. Oftebro 618, ...31. Portyk 81, 41. Vytrval 33, 49. Daněk 10, 54. Pažout (všichni ČR) 3.

Ženy: 1. Westvoldová (Nor.) 14:58,9, 2. Kasaiová (Jap.) -7,8, 3. Volavšeková (Slovin.) -16,6, ...20. Koldovská (ČR) -4:37,4.

Konečné pořadí SP (po 8 závodech): 1. 1. Westvoldová 700, 2. Hagenová (Nor.) 411, 3. Volavšeková 387, ...21. Koldovská 59.