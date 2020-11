Sdruženář Portyk na úvod SP bodoval, vyhrál suverén Riiber

Ruka (Finsko) - Tomáš Portyk zahájil ve finské Ruce sezonu Světového poháru v severské kombinaci bodovaným 23. místem. Zvítězil nejlepší sdruženář minulých dvou ročníků Jarl Magnus Riiber z Norska.

Fotogalerie

Čtyřiadvacetiletý Portyk udělal důležitý krok k bodům už ve skokanské části, po níž byl dvacátý. V krátkém pětikilometrovém běhu si pak český reprezentant mírně pohoršil, celkově na Riibera ztratil dvě a půl minuty. Další Čech Ondřej Pažout byl sedmatřicátý. Jan Vytrval nenastoupil do běžecké části a Lukáš Daněk už do skokanské.

Třiadvacetiletý Riiber i na začátku nové sezony pokračuje v dominanci z minulých let. Po čtvrtém místě na můstku předstihl v závěru běhu nejlepšího muže skokanské části Johannese Lampartera z Rakouska a připsal si 28. vítězství v kariéře. Od loňského MS v Seefeldu vyhrál Riiber 17 z 21 individuálních závodů SP. Třetí skončil další Nor Jens Luraas Oftebro.

Třídílné zahájení sezony pokračuje v sobotu v Ruce závodem s desetikilometrovým během.

Úvodní závod SP v severské kombinaci v Ruce (Finsko):

1. J.M. Riiber (Nor.) 12:24,4, 2. Lamparter (Rak.) -1,0, 3. J. Oftebro (Nor.) -17,3, 4. Faisst (Něm.) -26,0, 5. Ilves (Est.) -29,8, 6. A. Watabe (Jap.) -42,3, 7. Seidl (Rak.) -47,3, 8. Jamamoto (Jap.) -55,0, 9. Riessle (Něm.) -1:11,4, 10. Graabak (Nor.) -1:24,1, ...23. Portyk -2:30,6, 37. Pažout (oba ČR) -4:08,1.