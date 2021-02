Sdruženář Pažout byl v životním závodě třináctý na MS

Oberstdorf (Německo) - Sdruženář Ondřej Pažout obsadil v životním závodě 13. místo na mistrovství světa a zařídil zatím nejlepší české umístění na šampionátu klasických lyžařů v Oberstdorfu. Titul v individuálním závodě se skokem na středním můstku a desetikilometrovým během obhájil Jarl Magnus Riiber. Norský lídr Světového poháru ve finiši nechal za sebou Fina Ilkku Herolu a krajana Jense Luraase Oftebra.

Juniorský mistr světa z roku 2018 Pažout byl po vydařeném skoku devátý. Na mistrovství světa byl prvním Čechem v elitní desítce po první polovině soutěže od Aleše Vodseďálka v Liberci 2009. Zatímco Vodseďálek se tehdy propadl do čtvrté desítky, Pažout se v běhu držel a klesl jen o čtyři místa. Na vítězného Riibera ztratil necelou minutu a půl.

Ve Světovém poháru přitom bylo dosud Pažoutovým maximem 23. místo, které obsadil před měsícem v Seefeldu. "Je to moje kariérní maximum, takže nadšený jsem hodně. Radost mám obrovskou. Jsem hlavně rád, že jsem předvedl dobrý skok a s během jsem taky spokojený. Jel jsem pořád v kontaktu se skupinou," řekl ČTK.

Na mistrovství světa dospělých ani na olympijských hrách v Pchjongčchangu se tento dvaadvacetiletý český reprezentant nikdy nedostal do nejlepší třicítky. Dnes se ale postaral o nejlepší individuální výsledek českého sdruženáře na MS od dvanáctého místa Pavla Churavého v roce 2013.

Z českých reprezentantů se do třicítky prosadil ještě Jan Vytrval, který si v běhu polepšil na 27. místo. Tomáš Portyk obsadil 32. příčku.

Třiadvacetiletý Riiber potvrdil, že aktuálně vládne severské kombinaci. Vítěz sedmi závodů v tomto ročníku SP dnes získal druhé individuální světové zlato. Titul v téhle disciplíně obhájil jako druhý v historii, navázal na šampiona z let 2015 a 2017 Johannese Rydzeka z Německa.

Ze třináctého místa po skoku se až ke stříbru propracoval Herola, který v pětadvaceti letech získal první velkou medaili. Hned při debutu na světovém šampionátu dospělých se z bronzu radoval dvacetiletý Oftebro, úřadující juniorský mistr světa.

Severská kombinace (střední můstek+10 km): 1. J. M. Riiber (Nor.) 23:01,2, 2. Herola (Fin.) -0,4, 3. J. L. Oftebro (Nor.) -0,9, 4. Frenzel (Něm.) -5,9, 5. A. Watabe (Jap.) -9,0, 6. Riessle (Něm.) -16,8, 7. Lamparter -28,6, 8. Greiderer (oba Rak.) -1:01,9, 9. Graabak -1:13,8, 10. Björnstad (oba Nor.) -1:14,3, ...13. Pažout -1:28,1, 27. Vytrval -2:35,1, 32. Portyk (všichni ČR) -3:30,1.